Elliot Page, ecco chi è sua moglie Emma Portner

Nella giornata di ieri, l'attore Elliot Page ha comunicato sui social di essere transgender, di rispondere ai pronomi lui/loro, e di voler abbracciare appieno la sua identità. E tra i tanti messaggi di sostegno ricevuti nelle ore successive, è arrivato anche quello della moglie di Page, Emma Portner.

Elliot Page e sua moglie Emma Portner

"Sono così orgogliosa di @elliotpage" ha scritto infatti la Portner su Instagram, ricondividendo il post del marito "Le persone trans, queer e non-binary sono un dono per questo mondo. Anch'io vi chiedo di portare pazienza e rispettare la nostra privacy, ma anche che possiate unirvi a me nel sostenere ogni giorno con fervore la vita dei trans. L'esistenza di Elliot è già un dono di per sé. Continua a brillare, tesoro. Ti amo tanto". Parole davvero dolci e sentite, quelle della compagna di Page, che ha convolato a nozze con l'attore nel 2018, dopo essersi conosciuti proprio tramite il popolare social network.

Nata nel 1994 Emma Portner, ballerina e coreografa di origini canadesi, ha sviluppato fin da piccola una grande passione per la danza, che ha coltivato e portato avanti frequentando The National Ballet of Canada, dei corsi di danza specializzati alla Canterbury High School di Ottawa, e The Ailey School di New York.

Nel 2015 sono arrivati i primi ingaggi importanti per artisti come Jim Steinman e Justin Bieber, e nel 2019 è stata anche inserita tra le "100 persone da tenere d'occhio" per Paper Magazine, mentre nel frattempo si guadagnava l'ambita copertina delle riviste Dance Spirit e Dance Magazine.

Al momento, Emma insegna al New York's Broadway Dance Center, ed è coinvolta professionalmente con svariati outlet del mondo dello spettacolo, tra i quali figurano anche i servizi streaming Apple e Netflix, e gli studi cinematografici Sony.