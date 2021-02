Ellen Pompeo dice addio al suo cane Valentino: "Grey's Anatomy mi ha aiutata"

La protagonista di Grey' Anatomy, Ellen Pompeo, ha voluto ricordare il suo cane, Valentino, che l'ha seguita praticamente sin dagli inizi della sua avventura nella popolare serie medical in cui interpreta Meredith Grey.

Il cane di Ellen Pompeo, Valentino, era un barboncino toy ed è spesso comparso sui social dell'attrice; è persino apparso in un articolo pubblicato su Elle Decor nel 2010. È recentemente scomparso all'età di sedici anni, praticamente gli stessi anni in cui è partita la serie di Grey's Anatomy, ovvero nel 2005.

Non è un caso che Ellen Pompeo, per cercare di affrontare il dolore della perdita del suo amato cane, abbia condiviso un post in cui cita Grey's Anatomy: "Di recente ho girato una scena in cui Meredith dice: 'La vita è ricca di così tante perdite, così tanti dispiaceri e così tanto dolore... ma è un pacchetto completo, non c'è gioia senza dolore'". Ellen ha anche aggiunto che il suo personaggio di Meredith Gray l'ha già aiutata "più volte di quanto avrei potuto immaginare."

Ellen è sempre stata un'amante degli animali, ha avuto a lungo altri cani, polli e pesci, ma a proposito di Valentino ha detto: "Era su un altro livello... questo legame è stato una benedizione."

L'attrice ha annunciato la morte di Valentino sabato su Instagram, postando un video in cui si vedono i due "danzare" insieme la scorsa estate. "Quando abbiamo girato questo video ad agosto, sapevo di non avere molto tempo con lui. Ma ho avuto la fortuna di avere altri sei mesi e soprattutto ho avuto la fortuna di averlo con me 16 anni", ha scritto Ellen.

In un altro post, Ellen Pompeo ha ringraziato i suoi fan per il sostegno e l'appoggio che hanno dimostrato nei suoi confronti, dopo aver saputo della morte di Valentino, dicendo che ha riflettuto sul suo ruolo nella serie per affrontare la sua perdita.

Tra coloro che hanno inviato messaggi di supporto ad Ellen Pompeo su Instagram, spicca la co-star di Grey's Anatomy, Patrick Dempsey, che ha ricordato Valentino: "Era un piccolo tesoro, mi dispiace tanto per la tua perdita."