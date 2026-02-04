Grey's Anatomy, Ellen Pompeo ricorda il primo messaggio con Eric Dane dopo la diagnosi di SLA

L'attrice e produttrice della longeva serie medical ha raccontato il primo scambio avvenuto con l'attore dopo la notizia della sua malattia.

In un messaggio pre-registrato al gala ALS Network Champions for Cures & Care, Ellen Pompeo ha reso omaggio all'amico e collega Eric Dane, che ha interpretato il 'dottor Bollore' Mark Sloan nella serie medical Grey's Anatomy.

L'attrice, interprete di Meredith Grey nel longevo show creato da Shonda Rhimes, ha raccontato il momento in cui ha scoperto che a Dane era stata diagnosticata la sclerosi laterale amiotrofica (SLA) nell'aprile dello scorso anno.

Le parole di Ellen Pompeo per Eric Dane

"Non appena ho saputo della sua diagnosi, gli ho scritto un messaggio e gli ho detto: 'Sono qui se vuoi parlare'" ha dichiarato Pompeo "E il mio telefono ha squillato 30 secondi dopo. ha raccontato Pompeo, che ha spiegato di aver fornito supporto all'amico: 'Qualsiasi cosa ti serva, in qualunque modo io possa aiutarti. Ti voglio bene'".

Primo piano di Eric Dane

Nel messaggio, Ellen Pompeo si rivolge a Eric Dane: "Sono davvero orgogliosa di te. Ti voglio tanto bene ed è un onore poter parlare di te oggi". L'attrice ha confessato di aver subito percepito una chimica immediata con l'attore sul set della serie, quando Eric Dane si è unito al cast di Grey's Anatomy: "Me ne sono innamorata immediatamente".

La malattia di Eric Dane

Inizialmente, l'attore avrebbe voluto ritirare personalmente il premio Advocate of the Year al gala che si è tenuto al Pasadena Convention Center in California, a fine gennaio. Tuttavia, a causa della condizione fisica dovuta alla malattia, Eric Dane non ha potuto partecipare di persona.

La SLA, nota anche come malattia del motoneurone, colpisce le cellule nervose del cervello e del midollo spinale e provoca la perdita del controllo muscolare. A Eric Dane è stata diagnosticato nell'aprile 2025, dopo nove mesi di esami. Il mese successivo ha raccontato di aver perso la funzionalità degli arti superiori della parte destra del corpo, e da allora è stato fotografato in pubblico su una sedia a rotelle.