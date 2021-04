Elle Fanning protagonista della serie The Girl from Plainville, Lisa Cholodenko alla regia dei primi 2 episodi

The Girl from Plainville, la serie Hulu interpretata da Elle Fanning, vedrà il premio Emmy Lisa Cholodenko alla regia dei primi episodi.

A quasi un anno dall'annuncio del progetto, la serie Hulu The Girl from Plainville, che vede protagonista Elle Fanning, vede il coinvolgimento della regista premio Emmy Lisa Cholodenko alla regia dei primi due episodi del dramma poliziesco. Le riprese prenderanno il via entro la fine dell'anno.

La notizia arriva da Deadline. Lisa Cholodenko tornerà a lavorare in tv dopo aver diretto i primi tre episodi dell'acclamata serie Netflix Unbelievable e la miniserie HBO Olive Kitteridge.

La sceneggiatura della serie The Girl from Plainville verrà scritta da Liz Hannah e Patrick Macmanus, che saranno anche showrunner. Elle Fanning interpreterà Michelle Carter, una giovane accusata di aver contribuito alla scelta compiuta da Conrad Roy di togliersi la vita il 13 luglio 2014. I due giovani si erano conosciuti nel 2012 in Florida e, nonostante non vivessero molto distanti, negli anni successivi si erano visti solo un paio di volte, scambiandosi però numerosi messaggi ed e-mail. Michelle Carter, inizialmente, aveva invitato l'amico a chiedere l'aiuto di uno psicologo per superare le proprie insicurezze e la depressione con cui stava lottando. La giovane, successivamente, aveva cambiato radicalmente atteggiamento e aveva addirittura accennato a togliersi la vita in stile Romeo e Giulietta. Roy si è poi ucciso avvelenandosi con il monossido di carbonio emesso dal suo furgone e Michelle è stata condannata per aver contribuito alla situazione mentale del giovane che ha condotto al suo suicidio.

Elle Fanning ha partecipato a un'altra serie Hulu di grande successo, l'acclamata The Great, di cui è attualmente in produzione la seconda stagione.