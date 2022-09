Elizabeth Olsen: "La mia prossima battaglia? Combattere gli abusi sessuali su Internet"

Elizabeth Olsen è una guerriera non solo nei cinecomic marvel, ma anche nella vita. L'attrice è infatti attivamente impegnata a combattere gli abusi sessuali su internet insieme a Gail Abarbanel, fondatrice e direttrice della Rape Foundation and Stuart House.

Nel suo discorso durante l'evento Variety's Power of Women presentato da Lifetime, Elizabeth Olsen ha parlato con passione di Gail Abarbanel, anche lei presente, e dell'organizzazione di Los Angeles fondata quasi cinquant'anni fa.

"Quando ho saputo di stasera, ho chiesto a Gail se c'è qualcosa che vorrebbe fare dopo con la fondazione, perché nella mia mente ha già pensato a tutto. Ha detto: 'Sì, fermare gli abusi sessuali su Internet'", ha detto Olsen. "Per me suonava come una cosa ambiziosa e forse impossibile. Ma se le avessi chiesto cosa voleva creare nel 1974, penso che anche questo sarebbe suonato altrettanto ambizioso e impossibile".

Elizabeth Olsen ha ricordato il suo primo incontro con Abarbanel, che ha fondato Stuart House dopo aver riconosciuto quanto fossero scarse le reti di supporto per le vittime di abusi sessuali mentre lavorava come assistente sociale a Santa Monica. Da allora l'organizzazione è diventata un modello di fama internazionale per i centri di difesa dei minori, fornendo un luogo in cui i bambini che sono stati aggrediti sessualmente ricevono assistenza medica, legale e psicologica gratuita.

Olsen ha incontrato Abarbanel per la prima volta nel 2015, quando ha vistato la Stuart House e le sue strutture.

"Ho appreso tutti i modi in cui Stuart House è riuscita a soddisfare un'esigenza in un sistema che altrimenti potrebbe essere così dannoso per i bambini vittima di violenza", ha detto Olsen. "Senza un programma come Stuart House, non è raro che un bambino debba rivolgersi a ben sei diverse agenzie per denunciare gli abusi subiti e sostenere interviste da parte di professionisti senza alcuna formazione su come lavorare con i bambini. Alla Stuart House, forniscono investigatori interni della polizia, pubblici ministeri, difensori dei bambini, terapisti e servizi forensi per aiutare ad accelerare le indagini e le azioni di protezione dei minori".

L'interprete di Scarlet Witch ha descritto il lavoro di volontariato che svolge per Stuart House, che prevede il lavoro al fianco di adulti attentamente controllati mentre accolgono e interagiscono con i bambini in attesa di appuntamenti, fornendo uno spazio sicuro e confortevole per le vittime.:

"Non lo dico con leggerezza, ma i bambini che vengono a Stuart House la adorano. C'è un bambino di 5 anni che è stato con noi negli ultimi tre mesi e ha iniziato a venire presto solo perché voleva giocare con il nostro domino magnetico. Alla fine si crea un'associazione positiva tra le persone e il luogo in cui stanno ricevendo un trattamento, un trattamento che alla fine gli salverà la vita per il futuro. E il loro futuro è uno dei tanti che Gail ha contribuito a trasformare".