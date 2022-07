Elizabeth Olsen: "Marvel si preoccupa della pirateria anche con un Avenger come me"

Come abbiamo imparato nel corso degli anni, Marvel è molto riservata quando si tratta dei suoi film e, apparentemente, non si fida neanche dei suoi attori principali. Elizabeth Olsen ha rivelato che la multinazionale temeva che potesse piratare Doctor Strange nel Multiverso della Follia: ecco che cosa hanno fatto al fine di scongiurare questo rischio piuttosto peculiare.

A quanto pare, la Olsen non ha ancora visto la pellicola che è appena sbarcata su Disney+, dopo aver guadagnato 950 milioni di dollari al botteghino. Il motivo è che la versione del film che ha ricevuto da parte della Marvel era inguardabile: "No, non l'ho ancora visto... sono una di quelle persone che vuole studiare qualcosa per capire come migliorarla."

"Avevo l'influenza quando abbiamo fatto la premiere e non sono andata... quindi ho chiesto loro di mandarmi una copia del film in modo che potessi vederlo ma c'era il mio nome e una data sullo schermo, come se fossero dei sottotitoli fissi, e non volevo guardarlo in quel modo", ha spiegato l'attrice.

Sempre durante la sua apparizione al The Tonight Show con Jimmy Fallon, Elizabeth Olsen ha affermato che la filigrana era semplicemente surreale: "Il mio nome e l'ora e la data erano sempre lì. È una distrazione continua che non mi ha permesso di vederlo. Ma te lo immagini piratare il film in cui hai recitato?".