Elizabeth Olsen sull'uso del green screen nei film Marvel: "Ti senti come un bambino di 7 anni che fa finta"

Uno degli aspetti più difficili per gli attori della Marvel è senza dubbio recitare davanti a uno schermo verde come se ci fosse qualcuno davanti

Come attore del Marvel Cinematic Universe, lavorare davanti a uno schermo verde è una parte importante del lavoro per dare vita agli effetti visivi dei film e degli show televisivi. Una delle star del MCU, Elizabeth Olsen, ha recentemente ammesso di non essere una fan di questo aspetto, sostenendo che è come "giocare a fare finta" davanti alla macchina da presa.

Nel corso di un'intervista concessa all'Hollywood Reporter, la Olsen, nota principalmente per aver interpretato Wanda Maximoff/Scarlet Witch in diversi film del MCU, ha espresso la sua frustrazione per i green screen e gli ingenti effetti speciali nei progetti Marvel.

L'attrice ha insistito sul fatto che recitare davanti a uno schermo verde è più difficile di quanto sembri affermando che la Marvel dovrebbe rilasciare versioni complete dei suoi film senza effetti per capire di cosa sta parlando quando si riferisce alle difficoltà degli attori su quei set.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: Elizabeth Olsen in un primo piano

"È come recitare con niente", ha dichiarato la Olsen. "Devi davvero accettare questo punto di vista stupido, in cui ti senti come un bambino di 7 anni che gioca a fare finta. Credo che prima o poi dovrebbero rilasciare una versione completa di uno dei film, senza gli effetti speciali, in modo tale che la gente possa vedere quanto sia difficile".

Sebbene tutti gli attori Marvel abbiano a che fare con gli enormi effetti visivi quando lavorano nel MCU, il personaggio della Olsen si affida a tali effetti più di altri. Wanda è una strega che usa poteri ricreati dalla CGI per lanciare incantesimi e creare scompiglio nell'ambiente circostante. Ciò significa che la Olsen, quando interpreta il personaggio davanti a uno schermo verde, agita freneticamente le braccia facendo ampi movimenti delle mani.

La Olsen è stata sempre più schietta riguardo al ruolo di Scarlet Witch da quando è apparsa in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, affermando di voler abbandonare il personaggio per assumere ruoli più drammatici e suggerendo che la Marvel non sapeva cosa fare di Wanda. Scarlet Witch è morta nel sequel di Sam Raimi dopo aver fatto crollare il Monte Wundagore su se stessa, e l'episodio di apertura dello spin-off di WandaVision, Agatha All Along, ha confermato il suo destino, ma in molti sono ancora convinti che sia sopravvissuta e che presto tornerà con un film standalone.