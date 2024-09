Scarlet Witch: Marvel ha messo in cantiere un film standalone con Elizabeth Olsen?

Sono anni che si parla di un film standalone dedicato a Scarlet Witch, ma finalmente abbiamo la conferma (o quantomeno un indizio concreto) che i Marvel Studios stanno sviluppando un film che vedrà la Wanda Maximoff di Elizabeth Olsen in un ruolo da protagonista.

Anche se gli addetti ai lavori non hanno ancora detto la loro, un nuovo report di Production Weekly afferma che un film sulla Strega Scarlatta è in lavorazione e che si punta a un'uscita nel 2026. Gli autori di WandaVision e Agatha All Along Jac Schaeffer e Megan McDonnell starebbero attualmente lavorando alla sceneggiatura.

Production Weekly è un database di cast e troupe (generalmente) affidabile, ma i progetti che mette in evidenza sono spesso soggetti a cambiamenti, quindi anche se è probabile che siano stati stabiliti dei piani iniziali per un film su Scarlet Witch, è ancora presto per considerare credibile un'uscita nel 2026.

Non vediamo Wanda dai tempi di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, quando la potente ex Vendicatrice ha trovato un po' di redenzione per le sue azioni malvagie distruggendo ogni copia del Darkhold e facendo crollare una montagna su di sé.

Molti fan ritengono che questa svolta violenta e malvagia non sia stata molto coerente con lo sviluppo del personaggio dopo gli eventi di WandaVision e che il sequel di Doctor Strange non abbia del tutto senso. Questo è certamente discutibile (le azioni di Wanda nella serie Disney+ erano molto... discutibili, dopo tutto), ma la stessa Olsen ha condiviso sentimenti simili.

In una recente intervista, l'attrice è stata interrogata sulla possibilità di riprendere il ruolo nel MCU: "È un personaggio a cui amerei tornare una volta che troveranno il modo per usarlo bene e credo di essere stata fortunata, quando ho iniziato sono stata usata bene... e per un attimo non sapevano cosa fare di me! Se avranno un buon modo per usarla, sarò sempre felice di tornare".