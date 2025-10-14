Elizabeth Olsen indecisa sull'identità della sua anima gemella nel trailer di Eternity

Arriverà nei cinema americani il 27 novembre, il Giorno del Ringraziamento, il film Eternity, con star Elizabeth Olsen, Paul Bettany e Miles Teller.

A24, nel nuovo trailer condiviso online, regala qualche interessante informazione sulla storia e sui protagonisti del lungometraggio.

Cosa racconta Eterntiy

La storia raccontata in Eternity si svolge nell'aldilà, dove le anime hanno una settimana di tempo per decidere dove trascorrere l'eternità. La nostra protagonista, Joan (Elizabeth Olsen), si trova di fronte alla situazione praticamente impossibile di decidere tra l'uomo con cui ha trascorso la sua vita (Miles Teller) e il suo primo amore (Callum Turner), morto giovane e che ha atteso per decenni il suo arrivo.

Nel nuovo trailer si vede quello che accade quando Joan viene informata della situazione e scopre di dover decidere tra i due uomini che ha amato nella vita. I due 'rivali' in amore, inoltre, cercheranno di sabotarsi e ostacolarsi a vicenda pur di essere scelti e rimanere con la donna dei loro sogni per sempre. I due potranno avere l'opportunità di conquistare di nuovo Joan, avendo con lei degli appuntamenti e provando a convincerla di essere la persona giusta con cui trascorrere la vita dopo la morte.

Il team che ha realizzato il film

David Freyne ha diretto il film basandosi su una sceneggiatura scritta insieme a Pat Cunnane, il cui copione originale è finito nella Black List, l'elenco degli script più promettenti non ancora prodotti a Hollywood, nel 2022. Tim White e Trevor White sono i produttori del progetto che vede Olsen e Teller impegnati anche come produttori esecutivi.

Eternity è stato presentato in anteprima al Toronto Film Festival nel mese di settembre e, attualmente, può contare su un punteggio pari all'86% di recensioni positive su Rotten Tomatoes, dopo aver raccolto 28 opinioni dei critici internazionali.