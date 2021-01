Elizabeth Olsen: "La mia ossessione per Star Wars mi ha spinto a lasciare i film indie per i blockbuster"

Elizabeth Olsen, reduce dal successo dei primi due episodi di WandaVision, ha confessato che a spingerla verso i blockbuster, accantonando il cinema indipendente che l'aveva lanciata, sarebbe stata la sua ossessione per Star Wars.

The Avengers: Age of Ultron - Elisabeth Olsen alla premiere

Pur appartenendo a una famiglia da sempre coinvolta nello show business, Elizabeth Olsen ha fatto il suo debutto nel cinema con pellicole indipendenti lodate dalla critica come La fuga di Martha e Giovani ribelli. dopo essersi fatta conoscere, però, l'attrice ha detto al suo agente e al suo manager di voler dare una sterzata alla sua carriera puntando a partecipare al tipo di film che amava da piccola, come ha spiegato a Collider:

"Ero ossessionata da Star Wars. Non potevi staccarmi da Star Wars da piccola. E così ho cercato di capire come partecipare a quel tipo di film perché tutte le offerte che ricevevo riguardavano donne davvero disturbate in film indipendenti. Adesso, con WandaVision, interpreto una donna donna disturbata in un grande franchise!"

I suoi portavoce l'hanno aiutata ad avere incontri con chi gestiva le grandi compagnie, così Elizabeth Olsen si è trovata a un tavolino con Kevin Feige e altri collaboratori della Marvel: "Dopo Feige, ho incontrato alcune persone che guidavano Legendary e ho avuto qualche altro meeting."

WandaVision: Elizabeth Olsen reagisce a una teoria che coinvolge Mary-Kate e Ashley (VIDEO)

Il risultato è stato l'ingaggio in Godzilla, dove interpretava la moglie di Aaron Taylor-Johnson e poi l'approvo in Marvel nel ruolo di Wanda Maximoff, alias Scarlet Witch, in Avengers: Age of Ultron ancora a fianco di Aaron Taylor-Johnson che stavolta però interpretava suo fratello. Il resto è storia.

Qui trovate la recensione di WandaVision; i primi due episodi della serie Marvel sono disponibili su Disney+.