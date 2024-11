Elizabeth Olsen: "I film Marvel permettono ai cinema di pagare l'affitto"

Ospite del Vulture Festival, Elizabeth Olsen si è soffermata a lungo a parlare della sua esperienza coi Marvel Studios difendendo i cinecomic per via della loro capacità di catturare il grande pubblico, rappresentando una boccata d'ossigeno per le sale cinematografiche grazie ai lucrosi incassi.

Campionessa del cinema indie a cui fa ritorno ogni volta che può, Olsen non disdegna, però le chiamate di Marvel, dove interpreta Wanda Maximoff, alias Scarlet Witch, e chiarisce: "Non ho mai avuto la mentalità di 'uno per loro, uno per me'. La Marvel è stata un punto di riferimento che ha creato una sensazione di sicurezza nella mia vita, dandomi la libertà di scegliere altri lavori. Quindi non ho pensato, 'E poi farò questo per fare questo. Tornare alla Marvel per altri progetti, come la serie Disney+ Wandavision, è sempre stata una scelta. Ogni volta, a guidami è il personaggio".

Un toccasana per l'industria

Elizabeth Olsen nei panni di Scarlet Witch

A differenza di chi demonizza Marvel, additando la sua produzione come causa della mancanza di spazio e di attenzione per le piccole produzioni, Elizabeth Olsen ritiene necessaria la presenza di entrambi i prodotti nell'industria cinematografica.

"Non mi interessa realizzare un film se verrà distribuito solo in streaming" chiarisce. "Sono stata molto soddisfatta che il film Netflix His Three Daughters non solo abbia avuto successo nelle sale, ma sia stato anche mostrato su pellicola da 35 millimetri. Ma i film Marvel aiutano i cinema a pagare l'affitto, permettendogli di programmare anche i film più piccoli".

E a proposito di piccoli film indie, l'attrice si è soffermata sul suo prossimo ruolo nel film di Todd Solondz Love Child, che è attualmente alla ricerca di finanziamenti, dichiarando: "Non sono una produttrice, ma non mi sono mai impegnata tanto per un film che ha difficoltà a essere realizzato". Poi, rivolgendosi ai giornalisti presenti, ha fatto un appello. "Se volete lanciare un messaggio spiegando che Todd Solondz ha bisogno di soldi per fare un film, sarebbe fantastico. Facciamo tutto ciò che possiamo per aiutarlo".