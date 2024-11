Marvel conferma il ritorno di Elizabeth Olsen nei panni di Scarlet Witch, ecco dove la rivedremo

Dopo aver portato Wanda Maximoff su un sentiero oscuro in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, i fan hanno fatto infinite speculazioni su ciò che il futuro ha in serbo per la Strega Scarlatta.

Il film si è concluso con la sua apparente scomparsa, anche se Agatha All Along ha confermato che la strega è solo momentaneamente "andata via". Alcuni rumor sostengono che Wanda tornerà in Avengers: Doomsday, dove cercherà la redenzione per la sua furia omicida nel Multiverso.

Oggi, i Marvel Studios hanno condiviso un comunicato stampa che conferma il ritorno di Elizabeth Olsen in Marvel Zombies della Marvel Animation (oggi abbiamo anche appreso che non apparirà in What If...? stagione 3).

Scarlet Witch sarà l'amante del Doctor Doom di Robert Downey Jr. nei prossimi film degli Avengers

Chi è nel cast di Marvel Zombies?

La star di Wanda Vision guiderà un cast che comprende Awkwafina (Katy), David Harbour (Red Guardian), Simu Liu (Shang-Chi), Randall Park (Jimmy Woo), Florence Pugh (Yelena Belova), Hailee Steinfeld (Hawkeye), Dominique Thorne (Ironheart), Iman Vellani (Ms. Marvel) e Todd Williams in un ruolo misterioso.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: Elizabeth Olsen in una foto

Non è chiaro quale ruolo avrà la Strega Scarlatta in Marvel Zombies, anche se l'ultima volta che l'abbiamo vista era uno zombie scatenato che veniva contenuto - e nutrito - da Visione.

"In termini di animazione più matura, sì, stiamo realizzando una serie di Marvel Zombies piuttosto intensa che è sicuramente una serie TV-MA", ha dichiarato all'inizio di quest'anno Brad Winderbaum, responsabile di TV, Streaming e Animazione dei Marvel Studios. "E ancora una volta, sta cercando di onorare i fumetti. E ciò che era così bello dei fumetti era che ci andavano giù pesante. Questo è certamente l'obiettivo che ci poniamo anche in questo progetto".

L'attrice di Kamala Khan, Iman Vellani, ha dichiarato: "Abbiamo girato. È stato fantastico e molto divertente. Ci sono molti personaggi interessanti nella serie Marvel Zombies. E Kamala è il centro dello show. Me l'hanno descritta come il Frodo della storia e io ho pensato: 'È fantastico'". Marvel Zombies debutterà il 3 ottobre 2025 su Disney+.