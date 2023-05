Elizabeth Olsen e il consiglio ai colleghi: 'Firmate il contratto per un solo film Marvel'

Elizabeth Olsen, celeberrima star del Marvel Cinematic Universe, ha appena rivelato qual è il consiglio "onesto" che dà agli attori che decidono di unirsi alla colossale saga dei supereroi: l'attrice ha parlato di questo suo "monito" durante l'ultimo episodio del podcast Happy Sad Confused di Josh Horowitz.

La Olsen ha affermato di consigliare agli attori di firmare i contratti per un solo progetto alla volta. "Dategliene solo uno", ha detto l'attrice con un sorriso. "Penso che in questo modo abbiate più controllo, diciamo che se vi ritrovate a pensare: 'Oh mio Dio, è stata la cosa più divertente che abbia mai fatto e amo così tanto questo personaggio, voglio farlo di nuovo', avrete più controllo creativo per il prossimo."

La star ha fatto il suo debutto nel ruolo di Wanda Maximoff nella scena dopo i titoli di coda di Captain America: The Winter Soldier del 2014 ed è apparsa in altri sei progetti del MCU, tra cui Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: Elizabeth Olsen è Wanda Maximoff in un'immagine dal teaser trailer

Nel corso degli anni il suo personaggio è diventato uno dei più popolari della lunga saga in parte grazie anche alla serie Disney+ WandaVision, che ha dato il via alla Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe. Wanda, ancora dominata dal dolore dovuto agli eventi di Infinity War e WandaVision, ha abbracciato completamente la sua identità di Scarlet Witch diventando anche la principale antagonista in Doctor Strange nel Multiverso della Follia del 2022.