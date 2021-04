Élite 4: Netflix annuncia la data di uscita della nuova stagione con un video

Élite 4 ha finalmente una data di uscita: il 18 giugno 2021 arriveranno su Netflix le nuove puntate del teen drama spagnolo che, tra scandali, amori e amicizie, è diventato in breve tempo uno dei prodotti più amati e seguiti della piattaforma streaming in tutto il mondo.

Un video diffuso sui profili social di Netflix ha svelato che, dopo poco più di un anno, è finalmente tempo di tornare nell'esclusivo liceo de Las Encinas, ancora una volta nelle storie dei giovani protagonisti, che compaiono insieme nella clip. La stagione 3 di Élite infatti era stata diffusa a marzo del 2020 e appena due mesi dopo il servizio streaming aveva annunciato il rinnovo della serie, per la gioia di tutti i fan. A pesare sulla produzione della stagione 4 però c'era stato uno stop forzato nel mese di agosto, dovuto al virus.

Per fortuna i mesi trascorsi in attesa di nuovi episodi erano stati allietati, a febbraio, da un altro grande annuncio: quello che ha confermato la produzione di Élite 5.

Nella quarta stagione di Élite potremo rivedere Samuel (Itzan Escamilla), Guzmán (Miguel Bernardeau) e Rebeka (Claudia Salas), destinati a ripetere l'anno scolastico con Ander (Arón Piper) e Omar (Omar Ayuso). Ritroveremo anche Cayetana (Georgina Amorós), ma sarà soprattutto l'occasione per conoscere i nuovi arrivi tra gli interpreti: Andrés Velencoso, Manu Rios, Carla Díaz, Martina Cariddi, Pol Granch e Diego Martín.