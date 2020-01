Élite 3, Netflix svela la data di uscita dei nuovi episodi

La scuola più d'Élite di Spagna riapre i battenti, e Netflix Italia ci fa sapere quando possiamo tornarci tramite binge-watching. La data di uscita di Elite 3 è Marzo 2020. Pronti a una nuova stagione di segreti, misteri, scandali, amicizie, amori e tradimenti?

Il mese designato per il ritorno a Las Encinas è il prossimo marzo, mentre il giorno esatto del debutto della terza parte di Élite ci deve ancora essere comunicato.

Intanto, possiamo cominciare a fare i nostri bagagli (in senso figurato) per la Spagna, e iniziare il conto alla rovescia per il momento in cui rivedremo Samuel (Itzan Escamilla ), Christian (Miguel Herrán) Nano (Jaime Lorente), Guzmán (Miguel Bernardeau, Lucrecia (Danna Paola), Pedro (Álvaro Rico), Nadia (Mina El Hammani) e Omar (Omar Ayuso, e daremo il benvenuto, come segnala anche TV Sorrisi e Canzoni, a due nuovi arrivi, Yeray (Leïti Sène) e Malick (Sergio Momo).

Nella prima stagione di Élite, tre ragazzi di umili origini venivano ammessi alla prestigiosa scuola privata Las Encinas, sconvolgendo quello che per i suoi studenti era stato fino a quel momento l'ordine naturale delle cose. E, nel frattempo viene commesso un omicidio che avrà forti ripercussioni anche sugli eventi della seconda stagione.

Cosa possiamo aspettarci ora dalla terza stagione di Elite?