Film spagnoli su Netflix: i 20 più belli prodotti in Spagna

I più bei film spagnoli su Netflix da vedere: tra commedie, thriller e storie d'amore, le più belle produzioni prodotte in Spagna da non lasciarsi sfuggire in streaming.

Una scena di Nonostante tutto

State cercando dei film spagnoli su Netflix da guardare per incrementare le vostre abilità linguistiche? Allora siete capitati nel posto giusto! Netflix è una ricca fonte di film in lingua, con una grandissima attenzione per le produzioni nazionali e locali. Se i film spagnoli suscitano il vostro interesse, quindi, navigando sulla piattaforma potrete trovarne una vasta scelta, dalle divertenti commedie catalane alle pellicole thriller cariche di suspense.

Per facilitarvi nella ricerca, abbiamo selezionato per voi una lunga lista di film made in Spain da non lasciarsi sfuggire. Che vogliate guardarli in originale con i sottotitoli per carpire tutti i segreti della lingua o che desideriate semplicemente godervi le opere dei migliori registi di Spagna, eccovi la nostra lista dei più bei 20 film spagnoli da vedere su Netflix.

1. Gli amanti passeggeri

Gli amanti passeggeri: il regista Pedro Almodóvar sul set con Javier Cámara e Carlos Areces

Se amate i film di Pedro Almodóvar, non potete assolutamente perdervi Gli amanti passeggeri: è una commedia spagnola del 2013 divertente e surreale che saprà soddisfare gli spettatori alla ricerca di divertenti film spagnoli su Netflix. Un aereo partito da Madrid e diretto a Città del Messico ha un'avaria e, nel tentativo di compiere un pericoloso atterraggio di emergenza, si ritrova costretto a volare in tondo sopra Toledo. Fortunatamente ci sono i tre eccentrici steward responsabili del volo che, per placare il panico generale, drogano tutti i passeggeri in classe turistica e iniziano a intrattenere quelli della business.

2. Gente que viene y bah

Una scena di Gente que viene y bah

Tratto dal romanzo omonimo di Laura Norton, Gente que viene y bah è una commedia romantica del 2018 diretta da Patricia Font, ora su Netflix. Dopo aver scoperto il tradimento del suo promesso sposo ed essere stata licenziata, Bea (Clara Lago), una giovane donna architetto, decide di tornare dalla famiglia d'origine per cercare un po' di pace. Non è la tranquillità, però, quello che la ragazza trova nel paese natale dove, un misterioso vicino, ha seminato discordia tra gli abitanti del posto.

3. Amar

Una scena di Amar

Film del 2016 diretto da Esteban Crespo Salais, Amar racconta il giovane e appassionato amore tra Carlos (Pol Monen) e Laura (María Pedraza), due anime estremamente romantiche e con la voglia di sperimentare il sesso in tutte le sue forme. A causa della disapprovazione della famiglia della ragazza, Carlos propone a Laura di fuggire con lui per vivere liberamente il loro amore; l'entusiasmo iniziale, però, lascia presto spazio alle insicurezze tipiche della giovane età.

4. 7 años

Una scena di 7 años

Quattro amici-soci si incontrano una sera per una riunione di emergenza: la loro società sarà oggetto di ispezione da parte del fisco che, sicuramente, scoprirà l'ingente quantità di denaro illegalmente portata all'estero negli ultimi anni. Esiste un'unica soluzione per evitare la prigione a tutti e quattro: scaricare la colpa su un singolo socio che sconterà sette anni di carcere ma, in cambio, verrà generosamente risarcito dagli altri. 7 años (2016) è una pellicola drammatica dal ritmo perfettamente scandito, capace di tenere lo spettatore incollato allo schermo per tutti i 77 minuti della sua durata.

5. Il faro delle orche

Una scena de Il faro delle orche

Cosa sareste disposti a fare se il vostro unico figlio, autistico, manifestasse interesse unicamente per un documentario sulle orche assassine girato in Patagonia dal National Geographic? Ovviamente vi rechereste nella regione più fredda dell'America Latina. Ed è proprio quello che fa Lola, (Maribel Verdú) viaggiando dalla Spagna alla Patagonia con il figlio Tristan, totalmente incapace di interagire con il mondo esterno. Una volta arrivati a destinazione, Lola fa la conoscenza del guardiano della riserva naturale nonché amico delle orche Beto (Joaquín Furriel), l'unico che potrà aiutarla nel suo intento. Un film, Il faro delle orche, che racconta la vera storia di una madre e della sua incredibile tenacia, il tutto arricchito dai meravigliosi paesaggi della Patagonia.

6. Loreak - Fiori

Una scena di Loreak - Fiori

Film basco del 2014 diretto da Jon Garaño e Jose Mari Goenaga, Loreak - Fiori è un film su Netflix sul dolore e sull'assenza, messi in scena da tre figure femminili tutte legate allo stesso uomo, Benat (Joxean Bengoetxea): Ane (Nagore Aranburu), una collega di Benat, Tere (Itziar Aizpuru), la madre e Lourdes (Itziar Ituño), la sua compagna. Un film toccante che racconta come cambia la tranquilla ma piatta vita di Ane quando inizia a ricevere, ogni settimana e sempre alla stessa ora, un mazzo di fiori da uno sconosciuto. Quale messaggio si nasconde dietro questa misteriosa serie di bouquet e come riuscirà a sconvolgere la vita delle tre donne?

7. Thi Mai

Una scena di Thi Mai

Thi Mai è una pellicola di genere commedia del 2017 diretta dalla regista madrilena Patricia Ferreira. Accompagnata dalla sue più fidate amiche Rosa (Adriana Ozores) ed Elvira (Aitana Sánchez-Gijón), Carmen (Carmen Machi) si reca in Vietnam per realizzare un grande obiettivo: portare a casa Thi Mai, una bambina del luogo che avrebbe dovuto essere adottata dalla figlia deceduta prematuramente. Quello che le tre donne non sanno è che questo viaggio cambierà le loro vite, permettendo loro di lasciarsi alle spalle i problemi che le affliggevano.

8. Durante la tormenta

Una scena di Durante la tormenta

Vi affascinano i viaggi nel tempo e vorreste vedere un film spagnolo su Netflix che tratti questa tematica? Allora Durante la tormenta fa proprio al caso vostro. A causa di un'anomalia temporale, Vera Roy (Adriana Ugarte), salva Nico, un ragazzino morto 25 anni prima dopo aver assistito all'omicidio della vicina di casa. Questo salvataggio ha, però, delle gravi conseguenze: la donna, infatti, si risveglia in una realtà nella quale sua figlia non esiste e il marito David (Álvaro Morte) non la riconosce. Film del 2018 diretto da Oriol Paulo, Durante la tormenta è una pellicola thriller altamente godibile che, spesso, strizza l'occhio a Ritorno al futuro.

9. Le leggi della termodinamica

Una scena de Le leggi della termodinamica

Commedia romantica spagnola del 2018 e oggi su Netflix, Le leggi della termodinamica segue le vicende di Manuel (Vito Sanz), un giovane fisico convinto che le leggi della termodinamica governino la vita delle persone, relazioni amorose comprese. Quando viene travolto dalla passione per la bellissima modella Elena (Berta Vázquez) e la loro storia naufraga miseramente, tenta, in maniera ossessiva, di dare spiegazione a questo fallimento proprio attraverso le leggi della fisica. Ovviamente senza successo.

10. Chi porteresti su un'isola deserta?

Una scena di Chi porteresti su un'isola deserta?

Siete affezionati all'attore che interpreta Denver ne La casa di carta? In Chi porteresti su un'isola deserta?, un film drammatico su Netflix del 2019 diretto da Jota Linares, torna Jaime Lorente nei panni di Marcos, studente di medicina che da otto anni condivide un appartamento a Madrid con la fidanzata Marta (María Pedraza), Celeste (Andrea Ros) ed Eze (Pol Monen). In procinto di lasciare la casa per inseguire i propri sogni, i ragazzi si ritroveranno a trascorrere un'ultima notte insieme, notte che farà emergere una rivelazione capace di sconvolgere le vite di tutti.

11. Boi

Il thriller spagnolo Boi

Thriller spagnolo del 2019 scritto e diretto Jorge M. Fontana e ora su Netflix, Boi racconta le vicissitudini dell'omonimo novello autista ventisettenne in crisi con la propria fidanzata. I primi clienti di Boi (Bernat Quintana) sono due uomini d'affari giapponesi, a Barcellona per portare a termine un losco accordo commerciale. Suo malgrado, il ragazzo si ritroverà coinvolto nella misteriosa situazione che lo porterà a interrogarsi su quale sia il suo posto nel mondo.

12. Il quaderno di Sara

Una scena de Il quaderno di Sara

Dopo la scomparsa della sorella minore Sara durante una missione umanitaria in Congo, l'avvocatessa madrilena Laura Alonso (Belén Rueda), decide di partire per l'Africa per cercarla. Una volta arrivata nella Repubblica Democratica del Congo, Laura scopre che le tracce di Sara si perdono in una delle aree più pericolose del Paese, dove è in atto una vera e propria guerra per il possesso del coltan, uno dei minerali più preziosi al mondo. Il quaderno di Sara, film uscito nel 2018 per la regia di Norberto López Amado, tocca alcune tematiche estremamente delicate come quelle dei bambini soldato e delle sanguinose guerre per il controllo delle ricchezze del sottosuolo.

13. Otto cognomi catalani - Spanish Affair 2

Una scena di Spanish Affair 2

Commedia spagnola sequel del fortunatissimo Otto cognomi baschi (Spanish Affair), Otto cognomi catalani recupera gli stessi protagonisti del film precedente, a distanza di qualche anno. Rafa (Dani Rovira) e Amaia (Clara Lago) si sono lasciati e lei sta per convolare a nozze con un artista catalano di nome Pau (Berto Romero). Il severo padre basco di Amaia, Koldo, non può accettare che la figlia sposi un catalano e decide di recarsi a Siviglia per convincere Rafa a riconquistarla. I due partono, allora, alla volta di Soronelles, località immaginaria dove sta per avere luogo il matrimonio, dando vita alle situazioni equivoche ed esilaranti che avevamo già avuto modo di apprezzare nel primo film.

14. Il guardiano invisibile

Una scena de Il guardiano invisibile

Tratto dal primo romanzo di una trilogia della scrittrice spagnola Dolores Redondo, Il guardiano invisibile segue le indagini della detective dell'FBI Amaia Salazar su un serial killer di adolescenti che sta compiendo i suoi delitti proprio nella regione natale di Amaia (Marta Etura), l'Euskera. Questo porterà la donna a riaffrontare il rapporto conflittuale con la sorella e il ricordo della fanatica madre defunta. Una pellicola noir dai tratti gotici arricchita da una connotazione fantasy: pare, infatti, che la regione sia abitata da una creatura leggendaria, una sorta di bigfoot.

15. Contrattempo

Una scena di Contrattempo

Se siete alla ricerca di film spagnoli da vedere su Netflix che vi tengano col fiato sospeso fino alla fine, non potete certo lasciarvi scappare Contattempo, pellicola del 2017 diretta da Oriol Paulo. Il film racconta di Adrian Doria (Mario Casas), manager di successo accusato di aver ucciso la sua amante Laura in uno sperduto hotel di montagna. Professatosi fin dall'inizio innocente, Adrian assume l'avvocatessa Virginia Goodman (Ana Wagener) per difenderlo durante il processo. Le ricerche effettuate dalla Goodman, però, portano alla luce retroscena sconvolgenti e inaspettati della vita del manager. Un thriller davvero ben confezionato con un finale che vi lascerà a bocca aperta.

16. It's now or never - Adesso o mai più

It's now or never - Adesso o mai più é una commedia romantica spagnola del 2015 diretta da María Ripoll. Alex (Dani Rovira) e Eva (María Valverde), sono una coppia felice che, dopo diversi anni di relazione, decidono di convolare a nozze nel paesino inglese di Castle Combe, il luogo dove si sono incontrati per la prima volta. Ovviamente, la sfortuna è dietro l'angolo: lo sciopero aereo causato da colossali eruzioni vulcaniche, infatti, sconvolge totalmente i loro piani.

17. I nostri amanti

I personaggi di I nostri amanti

Carlos (Eduardo Noriega) è uno sceneggiatore sulla quarantina completamente insoddisfatto; Irene (Michelle Jenner) è una trentenne che non ha ancora deciso cosa fare della propria vita. I due non hanno nulla in comune, se non il fatto di essere ancora ossessionati dai loro rispettivi ex partner. Un giorno Carlos e Irene si incontrano in un caffè-libreria e decidono di frequentarsi stabilendo, però, alcune regole: non scambiarsi i numeri di telefono, non parlare del proprio passato e, soprattutto, non innamorarsi. I nostri amanti è una piacevole commedia che rema controccorrente, esaltando l'importanza della reciproca conoscenza nella vita reale senza l'aiuto delle nuove tecnologie.

18. Errementari - Il fabbro e il diavolo

Una scena di Errementari - Il fabbro e il diavolo

Film horror/fantasy del 2017 di Paul Urkijo Alijo, Errementari è una favola ispirata alla leggenda tradizionale basca Paxti errementari. Nella prima metà dell'800, Paxti (Kandido Uranga) è un fabbro violento e solitario che, da anni, si rifugia nella sua fortezza per evitare il contatto con la civiltà; un giorno, però, Usue (Uma Bracaglia), una piccola orfana del paese vicino, riesce a penetrare nell'abitazione di Paxti, portando scompiglio nella vita del fabbro e facendo venire a galla tutti i suoi segreti.

19. Elisa e Marcela

Elisa & Marcela: una scena del film

Film drammatico del 2019, Elisa e Marcela si ispira alla vera storia del primo matrimonio omosessuale di Spagna, nel 1901. Elisa Sanchez Loriga (Natalia de Molina) e Marcela Gracia Ibeas (Greta Fernández) sono due ragazze galiziane che si innamorano tra i banchi di scuola; la famiglia di Marcela, però, osteggia questa pericolosa infatuazione della figlia e decide di farle terminare gli studi a Madrid. Il loro amore, però, non viene scalfito dal tempo e, quando Marcela fa ritorno in Galizia, le due escogitano un piano per potere stare insieme: Elisa, coi capelli corti e gli abiti da uomo, si presente come il forestiero Mario Sanchez, in modo da potersi unire legalmente in matrimonio con la sua amata.

Elisa & Marcela: un'immagine del film

20. Nonostante tutto

Una scena di Nonostante tutto

Concludiamo la nostra lista dei film spagnoli su Netflix da guardare con Nonostante tutto, una pellicola comica del 2019 prodotta in Spagna diretta da Gabriela Tagliavini. Il film segue le vicissitudini di quattro sorelle, Sara (Blanca Suárez), Lucia (Macarena García), Sofia (Amaia Salamanca) e Claudia (Belén Cuesta) che, dopo la lettura del testamento della madre appena deceduta, scoprono di avere quattro padri diversi. Non solo: per poter mettere le mani sull'eredità, le quattro sorelle dovranno ritrovare, utilizzando una lista degli amanti della madre, i loro rispettivi padri.