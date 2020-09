Elisabetta Gregoraci a Verissimo: "Flavio Briatore? Non voleva che partecipassi al Grande Fratello Vip"

Elisabetta Gregoraci, tra gli ospiti di Verissimo il 12 settembre, ha dovuto rispondere a molte domande su Flavio Briatore, suo ex marito e padre di suo figlio, bersaglio recente di feroci critiche per la pessima gestione dei protocolli sanitari al Billionaire.

Elisabetta Gregoraci ha voluto anzitutto rassicurare sulle condizioni di salute dell'ex: "Ci ha fatto prendere un grande spavento ma adesso sta bene. Ha contratto il virus ma per fortuna non ci sono state complicazioni e non ha avuto problemi respiratori". Tra i due è rimasto un grande affetto, confessa la Gregoraci ai microfoni di Silvia Toffanin, perchè "siamo stati innamorati per 13 anni. Sa che può sempre contare su di me". Nonostante, come la soubrette confessa per la prima volta in TV, continui ad attribuire soprattutto agli errori di lui la fine, 3 anni fa, del loro matrimonio: "Gli errori più grandi sono stati commessi da lui, quando l'ha capito era ormai troppo tardi".

Elisabetta Gregoraci però, al di là dell'effetto o delle preoccupazioni per la salute dell'ex marito, sta vivendo un momento di rinascita professionale: dopo la conduzione delle serate di Battiti Live, sarà una dei concorrenti del Grande Fratello Vip 5, che aprirà nuovamente le porte della Casa più spiata d'Italia lunedì 14 settembre in prima serata su Canale 5. E a questo proposito, c'è ancora una confessione da fare che riguarda Flavio Briatore: "Non è contento di questa decisione, ne abbiamo parlato, ma gli ho spiegato che volevo fare questa esperienza. Per il momento io sono agitata, non dormo da giorni però sono felice di iniziare questa nuova avventura".

L'intervista completa a Elisabetta Gregoraci sarà trasmessa nella prima puntata di Verissimo, in onda sabato 12 settembre 2020 alle 16:00 in punto su Canale 5, subito dopo il doppio appuntamento con Daydreamer.