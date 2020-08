Flavio Briatore: la sua prostatite diventa un meme, dai film allo spot

Dalla pubblicità di un medicinale per curare la prostatite al film di Lina Wertmüller: ecco come Flavio Briatore sta spopolando sui social con un meme dedicato alle sue condizioni di salute.

Flavio Briatore è ricoverato in ospedale ed è risultato positivo al Coronavirus. L'imprenditore, dopo aver protestato per la chiusura delle discoteche in Sardegna ha provato a nascondere la sua diagnosi parlando di prostatite ed il web non lo ha perdonato: ecco i meme che stanno spopolando sui social, molti dei quali a tema cinematografico.

Flavio Briatore da lunedì è ricoverato al San Raffaele Milano con i sintomi del Covid e sono risultati positivi anche i 52 dipendenti del suo locale, il Billionaire, un vero e proprio focolaio che nelle scorse settimane ha ospitato numerose persone.

Nonostante questo, ieri mattina l'imprenditore piemontese ha dichiarato ad una giornalista di essere ricoverato a causa di una prostatite ma è stato smentito da un comunicato emesso dall'ospedale San Raffaele: Flavio Briatore si trova attualmente in isolamento per Covid. Il web non ha perdonato la "bugia" di Briatore e da quel momento sui social girano dei simpatici meme, eccone alcuni.

Nel video creato da Amarcord Produzioni la prostatite diventa un'ottima scusa per lasciare la moglie a letto e fiondarsi di notte in discoteca.

La Proposta indecente di Robert Redford e Demi Moore diventa una 'Prostatite Indecente' se i protagonisti sono Flavio Briatore e la sua amica Daniela Santanchè, che fino all'ultimo ha provato a difendere Briatore.

La coppia Briatore - Santanchè ha colpito la fantasia del web: sono ancora loro i protagonisti di C'è prostatite per te, parodia di C'è posta per te con Tom Hanks e Kathleen Kelly. "Qualcuno che incontri al Billionaire potrebbe già essere l'infetto della tua vita" si legge nella nuova locandina.

Anche Lina Wertmüller partecipa al festival del meme con il suo Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare di agostoche diventa 'Stravolto da un'insolita diagnosi nell'azzurro mare d'agosto'.

Stravolto da un'insolita diagnosi nell'azzurro mare d'agosto#cineprostatite — Giancarlo Dessì 🌶️🌶️🌶️ (@gian_d_gian) August 26, 2020

La Costa Smeralda cambia definitivamente nome in Prosta Smeralda

Da Il secondo tragico Fantozzi era d'obbligo reinventare la scena del Casinò e il famoso "tocchi Fantozzi" diventa "e la smetta di esaminare la prostata".

Chiudiamo questo giro di prostatiti cinematografiche con Parasite il primo film non in lingua inglese a vincere l'Oscar, diventa Prostatte, con buona pace dell'Acaademy e di Bong Joon-ho.