Daydreamer - Le ali del sogno: quando andranno in onda le prossime puntate? La programmazione

Daydreamer - Le ali del sogno tornerà presto su Canale 5 con le prossime puntate, a maggior ragione dopo il successo riscosso lunedì 7 settembre in prima serata, quando ha conquistato circa 2,5 milioni di spettatori.

Locandina di Daydreamer - Le ali del sogno

Dopo la prima serata dello scorso lunedì, ecco la programmazione prevista da Canale 5 per le prossime puntate della soap con Can Yaman:

sabato 12 settembre dalle 14.10 con due puntate

domenica 13 dalle 16:30 con una puntata

sabato 19 settembre dalle 14:10 con due puntate

In fondo tutti sarebbero stati pronti a scommettere sulla popolarità di Daydreamer - Le ali del sogno, la soap turca arrivata in Italia a giugno, trascinata dalla fama del suo protagonista, Can Yaman, e andata in onda al posto di Uomini e Donne nel pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Quando però Maria De Filippi è tornata con la sua corte, Daydreamer ha dovuto cedere il proprio slot, alla ricerca di una nuova collocazione in palinsesto. Che in effetti, escludendo le date già comunicate in via ufficiale, non è ancora del tutto chiara.