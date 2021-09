Elisabetta Canalis su George Clooney: i retroscena sugli scherzi, lo stress e la generosità dell'attore

Elisabetta Canalis ha ricordato la sua storia con George Clooney, raccontando la generosità dell'attore ed i retroscena sugli scherzi che tanto piace fare alla star di Hollywood. La modella italiana ha inoltre descritto lo stress con cui era costretta a fare i conti all'epoca della loro relazione.

Di recente, George Clooney ha detto: "Elisabetta Canalis è stata in assoluto la donna che mi ha fatto ridere di più nel corso della mia vita". Parole d'affetto, insomma, che l'attore ha rivolto alla donna con la quale ha condiviso una relazione tra il 2009 e il 2011. A distanza di poco tempo, proprio la showgirl italiana ha approfittato della prima puntata del programma Vite da copertina per ricordare la sua storia con la star di Hollywood, sottolineando soprattutto le sue virtù. Elisabetta Canalis ha parlato della generosità di Clooney, dichiarando: "Quando comprò Villa Oleandra a Laglio, sul Lago di Como, ha voluto fortemente che restassero a servizio due portoghesi che già lavoravano lì. Due persone eccezionali e molto professionali con cui ho passato due estati stupende. George ha persino regalato loro la casa in cui abitano, un gesto davvero carino". Il fatto che Clooney sia una persona generosa è ormai risaputo, basti pensare che di recente ha regalato 1 milione di dollari a ciascuno dei suoi 14 amici più stretti.

Elisabetta Canalis ha quindi parlato dell'amore di Clooney per gli scherzi, descrivendolo come una persona molto divertente e positiva: "George è una persona molto divertente, era lui che amava fare gli scherzi più di me. Per esempio amava fare i gavettoni ai paparazzi. Se avete ricevuto dei gavettoni, sappiate che era lui, non io!". Tra le tante cose belle della sua storia con l'attore, però, Elisabetta Canalis ricorda anche un aspetto meno positivo. "Di quel periodo ho un ricordo bello ma è stato stressante. Per me non è stato facile gestire la stampa internazionale e quella storia mi ha insegnato ad essere più paziente", ha quindi concluso la modella.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, Elisabetta Canalis è attualmente sposata con Brian Perri, il chirurgo ortopedico statunitense con il quale condivide una bambina, Skyler Eva, nata nel 2015. Clooney, invece, si è sposato con l'avvocato Amal Alamuddin nel 2014, a Venezia. Il 6 giugno 2017 la coppia ha avuto due gemelli: Ella e Alexander.