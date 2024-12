Elisabetta Canalis a Belve: “con Bobo Vieri abbiamo cercato di picchiarci” e il mistero del pollo alla piastra

Nella puntata del 3 dicembre di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani su Rai 2, Elisabetta Canalis è stata tra le ospiti più attese. L'ex velina di Striscia la Notizia ha conquistato il pubblico non solo con la sua bellezza, ma anche grazie alla sua ironia e alle confessioni sulla sua vita privata e professionale.

Un pollo alla piastra diventato leggenda

Tra gli argomenti affrontati non poteva mancare quello che ormai è un tormentone: la celebre ricetta associata alla Canalis diventata virale negli anni, ovvero il pollo alla piastra. La vicenda risale a quando una rivista di cucina attribuì a Elisabetta una ricetta tanto semplice quanto ironicamente memorabile: "Prendete una fetta di petto di pollo e mettetela su una piastra o una padella ben calda. Quando il colore della carne diventa bianco, la pietanza è pronta."

Durante l'intervista, la Fagnani ha ripreso l'argomento, provocando la reazione divertita della Canalis: "Io voglio sapere chi è la persona che ha scritto quel box. Mi ha rovinato! Come hanno fatto tutti a ricordare una cosa del genere?" Nonostante il fastidio iniziale, Elisabetta sembra aver trasformato l'episodio in un fenomeno di autoironia.

In un'intervista passata con FQMagazine, aveva dichiarato "Ho accettato pure quello, è diventato un piatto di successo. Vorrei conoscere chi ha scritto e inventato quell'articolo, lo vorrei assumere come mio addetto al marketing. Quella persona è riuscita a far diventare popolare un pollo alla piastra, è un genio del male! Lo vorrei assumere come mio addetto al marketing"

Confessioni sugli amori del passato

Ma non solo pollo: Elisabetta Canalis ha affrontato anche il tema delle sue celebri relazioni, che hanno fatto discutere e sognare milioni di fan. A proposito del suo rapporto con il calciatore Bobo Vieri, la showgirl ha raccontato momenti di tensione e sofferenza: "Io lo lasciavo, poi lo vedevo con altre e mi arrabbiavo. Una volta in un bar abbiamo cercato di picchiarci, ci hanno dovuto separare."

Un rapporto turbolento, segnato da infedeltà e dinamiche tossiche: "Era una relazione molto tormentata, non c'era molta fedeltà da parte sua. Mi ha segnata molto quella storia, ho toccato il fondo. Si creano delle dinamiche tossiche, non paritarie, che poi ti traumatizzano." Su George Clooney ha spiegato: "Lui è stato l'uomo che mi ha insegnato che si può amare una persona che ti ama".