Elisabetta Canalis dopo la strage in Texas: “Mia figlia non va più a scuola"

Elisabetta Canalis ha confidato le sue preoccupazioni per la figlia dopo la sparatoria in Texas: in un'intervista al settimanale F, la showgirl ha rivelato che da quel giorno non ha più mandato la bimba a scuola. Elisabetta vive a Los Angeles con il marito, Brian Perri, medico chirurgo statunitense.

Lo scorso maggio a Uvalde, in Texas, un ragazzo armato è entrato in una scuola e ha iniziato a sparare uccidendo 21 persone, di cui 19 erano bambini. Da quel giorno Elisabetta Canalis teme per la vita della figlia, la piccola Skyler Eva, nata il 29 settembre 2015 a Los Angeles. La showgirl ha raccontato che "Chi vive a Los Angeles ha un'app sul telefono che ti avverte su ciò che succede nei dintorni tuoi o dei tuoi familiari ma questo, a volte, non fa che aumentare l'ansia. Dico solo che da quel giorno mia figlia non è più andata a scuola. Mio marito mi ha detto: 'Non puoi fare così, a settembre come facciamo?'".

Elisabetta si è sposata ad Alghero il 14 settembre 2014 con il chirurgo italo-americano Brian Perri, in Italia è arrivata da alcune settimane per combattere e vincere il suo primo incontro ufficiale di kickboxing, uno sport che la showgirl pratica da anni. Parlando delle sue paure e di come le armi circolino nel suo paese d'adozione ha affermato "Si possono fare tanti discorsi sulla detenzione delle armi, ma la verità è che non puoi toglierle agli americani, fanno parte della loro cultura. Bisogna organizzare meglio la difesa, per esempio mettendo guardie armate nelle scuole".

Skyler Eva frequenta una scuola francese, una precisa scelta di Elisabetta per dare una cultura europea alla figlia, lei stessa a Los Angeles frequenta molte persone originarie del Vecchio Continente. Il marito di Elisabetta è nato in Pennsylvania, quello che lui considera "uno degli Stati più autentici", per questo ripete spesso alla moglie "che l'America non è Los Angeles e nemmeno New York. La vera America culturalmente è diversa".