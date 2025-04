Belve, Sabrina Impacciatore (che "si lancia" nella nuova stagione) e gli altri ospiti: le indiscrezioni

Belve tornerà su Rai 2 il 22 aprile in prima serata, come ha confermato il promo con Sabrina Impacciatore, e nel frattempo circolano i nomi di altri possibili ospiti.

Su Rai 2 sta per tornare Belve. Archiviata la stagione trionfale di Stasera tutto è possibile, a partire dal 22 aprile il martedì sera della seconda rete RAI sarà dedicato alle interviste "ferine" di Francesca Fagnani. Se i primi tre erano stati già svelati, altri presunti ospiti si aggiungono oggi alla lunga lista delle indiscrezioni.

Sabrina Impacciatore nel promo della nuova stagione di Belve

Ai nomi già annunciati poco più di una settimana fa, se n'è aggiunto un altro: tra gli ospiti della nuova stagione di Belve ci sarà con assoluta certezza anche Sabrina Impacciatore.

A svelarlo è stato il nuovo promo in onda su Rai 2, in cui l'attrice, rispondendo alla domanda di Francesca Fagnani "Come lanceresti la nuova stagione di Belve?", si lancia letteralmente a terra, per poi esortare: "Rivendicate il diritto a cadere!".

Le indiscrezioni sugli altri ospiti

Era stato TVBlog a rivelare i primi tre nomi: Raz Degan, Michele Morrone e Milly D'Abbraccio dovrebbero essere gli ospiti della prima puntata del 22 aprile.

Nelle ultime ore sul portale Cinemotore sono trapelati altre indiscrezioni: a sedere davanti a Francesca Fagnani nella stagione primaverile di Belve dovrebbero essere anche Paola Iezzi, Nathalie Guetta, Benedetta Rossi e Guè. Naturalmente al momento si tratta di indiscrezioni non confermate da fonti ufficiali.

Belve raddoppia con la versione crime

Belve: Francesca Fagnani

Intanto, come annunciato dalla conduttrice, quest'anno Belve non sarà solo sinonimo di interviste graffianti ai volti noti dello spettacolo. Debutterà presto con una prima puntata lo spin-off Belve Crime, descritto dalla Fagnani come una versione decisamete meno patinata dell'originale: "Verranno intervistate persone appartenenti alla cronaca. Su quello sgabello verrà ascoltato il punto di vista del colpevole o di chi in un modo o nell'altro sulla scena del delitto c'era. È un viaggio dentro la mente di chi sbaglia, di chi ha attraversato il male e lo ha inferto al prossimo".