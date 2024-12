Belve va in onda stasera su Rai 2: ospiti e anticipazioni della puntata di martedì 3 dicembre

Non soltanto Sonia Bruganelli, come svelato sabato scorso: ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni della terza puntata di Belve, che torna stasera su Rai 2 in prima serata.

Come ogni martedì, anche stasera su Rai 2, alle 21:20, torna Belve, il programma di interviste irriverenti ideato e condotto da Francesca Fagnani. Che qualche giorno ha fatto, lei sì, una vera "belvata" a una degli ospiti della terza puntata, pubblicando, non a caso, qualche giorno prima del solito uno stralcio assai discusso della sua intervista.

Belve: gli ospiti del 3 dicembre 2024

Annunciata da una clip in cui parla (male) di Ballando con le stelle, Sonia Bruganelli sarà la prima ospite della serata. Si è già parlato molto, da sabato scorso, delle sue dichiarazioni in merito allo show di Rai 1, che per lei non è stata una bellissima esperienza, viste tutte le liti con Selvaggia Lucarelli e l'addio al programma del compagno Angelo Madonia.

L'opinionista e imprenditrice parlerà molto, però, anche del matrimonio con Paolo Bonolis e della separazione, ammettendo: "L'ho tradito, e gliel'ho confessato quando ci siamo separati. Non l'ha presa bene...". E a proposito di Bonolis, ci sarà spazio anche per alcune dichiarazioni non proprio buone su Laura Freddi, storica ex del conduttore: "Da quando mi sono separata da Paolo, lei ha tirato fuori tutta un'altra verve e modalità. Mi invitano nei programmi tv, io non vado e va lei. E parla di me. Una volta parlava di Paolo e adesso parla di me". Ci sarà spazio, invece, per l'emotività e la commozione parlando dei tre figli, Silvia, Davide e Adele, avuti dall'ex marito.

Sarà poi la volta di Elisabetta Canalis. Tra vita privata e professionale, l'ex velina ha affrontato con Francesca Fagnani un argomento molto delicato: quello degli amori tossici. L'ha fatto parlando di un suo ex famosissimo, Bobo Vieri: "Io lo lasciavo, poi lo vedevo con altre e mi arrabbiavo. Una volta in un bar abbiamo cercato di picchiarci, ci hanno dovuto separare. Era una relazione molto tormentata, non c'era molta fedeltà da parte sua. Mi ha segnata molto quella storia, ho toccato il fondo".

Molto diversa invece l'altra sua relazione assai nota, quella con il divo hollywoodiano George Clooney. Più volte messa in dubbio la sua veridicià, Elisabetta Canalis non solo ha confermato che la relazione era assolutamente reale, ma ha anche confessato che proprio l'attore americano è stato: "l'uomo che mi ha insegnato che si può amare una persona che ti ama".

Ultimo ospite della serata sarà Fabio Volo. Nessuna clip è però fin qui trapelata rispetto alla sua intervista: quale mistero ci sarà mai dietro? Ricordiamo che Belve è disponibile anche in streaming su RaiPlay, visibile in contemporanea alla messa in onda televisiva oppure on demand.