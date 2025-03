Belve, Francesca Fagnani riparte dai sex symbol: chi sono i primi ospiti della nuova stagione

Sono già iniziate le registrazioni delle nuove puntate di Belve, in onda su Rai Due da martedì 22 aprile. Ecco i nomi dei primi intervistati.

Francesca Fagnani è pronta a tornare in tv con Belve, il suo programma di interviste ai personaggi del mondo dello spettacolo e non solo. La data d'inizio è il 22 aprile su Rai Due, e già sono trapelati alcuni nomi degli ospiti.

La Fagnani infatti, ha già iniziato le registrazioni del programma: i primi intervistati sono Milly D'Abbraccio, Raz Degan e Michele Morrone.

Michele Morrone

Ad anticipare i nomi è stato Tv Blog, che ha confermato i tre ospiti proprio in seguito alle rispettive registrazioni. Altri intervistati che sono nell'aria, dunque per ora non confermati, sono Elly Schlein e Nino Frassica.

Il format

Locandina di Belve

Format che vince non si cambia: anche nella prossima stagione Francesca Fagnani, armata di immancabile agenda rossa, metterà a nudo i suoi ospiti tra segreti, rivelazioni, imbarazzi e le "belvate" che caratterizzano ogni personaggio.

L'ultima edizione di Belve è andata in onda lo scorso inverno, dal 19 novembre al 17 dicembre per un totale di cinque puntate. Anche quella che si appresta a partire dovrebbe essere composta da cinque puntate, con finale di stagione il 27 maggio.

Il programma, partito su Nove nel marzo 2018, si è lentamente consolidato, passando prima nella seconda serata di Rai Due e poi guadagnandosi il prime time.

Lo spin off: Belve Crime

Visto il successo, la giornalista si prepara a raddoppiare con Belve Crime. Ospite a Tv Talk infatti, la Fagnani aveva confermato la versione dedicata ai casi di cronaca nera. "Verranno intervistate -aveva dichiarato nello studio di Mia Ceran- persone legate alla cronaca. Sarà ascoltato, su quello sgabello, il punto di vista del colpevole o di chi, in un modo o nell'altro, si è trovato coinvolto nella scena del delitto. È un viaggio dentro la mente di chi ha vissuto il male, e di chi lo ha inflitto agli altri".

Francesca Fagnani goes to Leosini?