Elisabetta Canalis sul suo pollo alla piastra: "Voglio conoscere chi ha inventato la ricetta"

Oltre che per le sue doti di showgirl, Elisabetta Canalis è diventata famosa per la ricetta del Pollo alla Piastra, che diventò virale qualche anno fa: la Canalis, che ha debuttato alla conduzione di Vite da Copertina su TV 8, ha confessato a FQMagazine che le piacerebbe incontrare il vero inventore della famosa ricetta.

Dopo anni di assenza Elisabetta Canalis è tornata in televisione, alla showgirl TV 8 ha affidato la conduzione della sesta stagione di Vite da Copertina, il rotocalco dedicato ai personaggi dello spettacolo e del jet set. Ogni puntata è incentrata su un personaggio diverso proveniente dal mondo dello show business o da altri settori, come la chirurgia plastica o il giornalismo.

Elisabetta Canalis ha rilasciato un'intervista esclusiva a FQMagazine in cui si ritorna a parlare del 'suo' Pollo alla Piastra, alcuni anni fa una rivista di cucina pubblicò la ricetta, molto basica, della showgirl, per chi non se la ricorda eccola: "Prendete una fetta di petto di pollo e mettetela su una piastra o su una padella ben calda. Quando il colore della carne diventa bianco, la pietanza è pronta". Questa ricetta è diventata una sorta di tormentone per Elisabetta che vorrebbe conoscere chi si è inventato quell'articolo: "Ho accettato pure quello, è diventato un piatto di successo. Vorrei conoscere chi ha scritto e inventato quell'articolo, lo vorrei assumere come mio addetto al marketing. Quella persona è riuscita a far diventare popolare un pollo alla piastra, è un genio del male! Apro ufficialmente la ricerca di questa persona, voglio conoscerla", ha dichiarato al magazine.

A proposito del suo ritorno in televisione, dopo otto anni di assenza, la Canalis racconta: "Nel mio momento di massima crescita personale, ho deciso di andare via dall'Italia. Mi sono sposata, ho avuto una bambina. Ho costruito la famiglia che desideravo". Al magazine Elisabetta confessa di non essersi pentita della sua scelta e di aver trovato la felicità lontano dal nostro paese "sono cosciente del fatto di avere perso delle possibilità ma aver guadagnato in felicità. Non ho perso delle chance, è vero, ma ho guadagnato qualcosa che lo stare in Italia non mi avrebbe dato. E poi non ho dato il tempo al pubblico di dire 'Oddio, basta questa Canalis, non ne posso più'"