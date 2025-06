Elio: Stitch reagisce al finale trailer del film Pixar in un esilarante video

Il 18 giugno debutterà nelle sale italiane il film Elio, targato Pixar, e per promuovere la nuova avventura animata, Disney ha condiviso online un simpatico video che mostra la reazione di Stitch al final trailer.

La nuova versione della storia dell'Esperimento 626 e della piccola Lilo ha ottenuto dei risultati positivi ai box office e lo studio spera di ottenere nuovamente incassi all'altezza delle aspettative con il progetto in arrivo nei cinema tra pochi giorni.

Cosa racconta Elio

Il film animato è stato diretto da da Madeline Sharafian (in precedenza autrice del cortometraggio La Tana), Domee Shi (nel team del corto Bao e alla guida di Red) e Adrian Molina (co-sceneggiatore/co-regista di Coco), e prodotto da Mary Alice Drumm (produttrice associata di Coco).

Tra le star coinvolte nella versione originale ci sono Yonas Kibreab nel ruolo di Elio, Zoe Saldana nella parte di zia Olga, Remy Edgerly che interpreta Glordon, Brad Garrett nel ruolo di Lord Grigon, Jameela Jamil in quello dell'ambasciatrice Questa, e Shirley Henderson che dà voce a Ooooo.

La sinossi del film anticipa che, per secoli, le persone hanno guardato all'universo in cerca di risposte e, nel nuovo film Disney-Pixar, ora l'universo risponde.

Questa disavventura cosmica presenta Elio, un fanatico dello spazio con una fervida immaginazione e una grande ossessione per gli alieni. Così, quando viene teletrasportato nel Comuniverso, un'organizzazione interplanetaria con rappresentanti di galassie lontane, Elio è pronto per un'impresa epica. Identificato per errore come leader della Terra, Elio deve stringere nuovi legami con eccentriche forme di vita aliene, superare una crisi di proporzioni intergalattiche e scoprire in qualche modo chi è, e dove è veramente destinato a stare.

La reazione di Stitch

Nel nuovo video promozionale condiviso online, il simpatico Stitch ricorda che ama i film sugli alieni, prima di sottolineare i punti in comune con la storia di Elio, in particolare con il fatto che il ragazzino sia spesso alle prese con la solitudine e sia alla ricerca del proprio posto nell'universo.

L'Esperimento 626 commenta poi i nuovi amici del protagonista e si entusiasma per le incredibili avventure che vivrà il ragazzino.