Elio e F1, svelati i punteggi Rotten Tomatoes dei prossimi due blockbuster in uscita

Luglio si preannuncia come un mese davvero importante per i blockbuster, in quanto stanno per uscire due importantissimi esempi del genere che inaugureranno la stagione estiva: parliamo di F1 e Elio della Pixar.

Entrambi attireranno un pubblico molto diverso e, in base ai recenti dati di monitoraggio del botteghino, potrebbero raggiungere risultati inferiori alle aspettative. I trailer finora pubblicati di F1 sono stati criticati dai fan della Formula 1 per la mancanza di realismo (anche molti dei piloti non sono sembrati molto entusiasti), ma con un punteggio dell'85% su Rotten Tomatoes basato su 60 recensioni, tutti i segnali indicano che si tratterà di una nuova scommessa vinta per Apple TV+ e Warner Bros.

L'Hollywood Reporter scrive: "Certo, ci sono alcuni elementi irrealistici in F1, parti che potrebbero far alzare un sopracciglio ai pignoli, ma il film non sembra meno drammatico della realtà". Empire, nel frattempo, è più entusiasta: "Joseph Kosinski l'ha fatto di nuovo. F1 combina un accesso senza precedenti, una regia pionieristica e commoventi archi di redenzione per offrire un'esperienza cinematografica esaltante".

Anche Elio è stato ben accolto dai critici, ma basterà a conquistare il pubblico?

F1: Brad Pitt con Damson Idris sul set del film

Con un budget di 300 milioni di dollari, resta da vedere se le recensioni positive saranno sufficienti a fare di F1 uno dei maggiori successi dell'estate. Obiettivo che dovrà raggiungere per ottenere un profitto, visto che Jurassic World - La Rinascita uscirà nelle sale la settimana successiva, e il film con Brad Pitt potrà contare sugli schermi IMAX solo fino all'uscita di Superman.

Elio: una foto del film d'animazione

Prima però, questo fine settimana ci sarà Elio nelle sale di tutto il mondo (Italia compresa). Secondo quanto sta emergendo, la critica ha apprezzato non poco quest'ultima fatica dello studio e per avere un'opinione più specifica, potete leggere la nostra recensione di Elio già disponibile su queste pagine.

Inoltre, segnaliamo anche che Elio ha ottenuto un punteggio Rotten Tomatoes dell'84% sulla base di 55 recensioni. Sembra un risultato solido da parte della Pixar, anche se potrebbe nelle prossime settimane questo punteggio potrebbe oscillare e già nelle prossime ore sarà accompagnato dal responso del pubblico, che aspettava un nuovo film Pixar da un anno esatto (dal successo stratosferico di Inside Out 2).