Elio: Disney+ svela la data di uscita del film Pixar

Tra una settimana sarà possibile vedere in streaming sulla piattaforma l'avventura del piccolo Elio, alle prese con alieni e una missione complicata.

Disney+ ha annunciato ufficialmente la data di uscita in streaming di Elio, il nuovo film animato targato Disney e Pixar: l'appuntamento per gli spettatori è stato fissato al 17 settembre.

Tra una settimana si potrà quindi assistere alla divertente storia che regalerà un viaggio spaziale che cambierà la vita del giovanissimo protagonista.

Cosa racconta Elio

Il film ha al centro della trama Elio Solís, un ragazzino con una fervida immaginazione e un'ossessione per gli alieni, che entra in contatto per la prima volta con degli extraterrestri e viene scambiato per il leader della Terra. L'incomprensione darà vita a una lunga serie di problemi e disavventure, il tutto durante una crisi di proporzioni intergalattiche che permetterà al protagonista di capire, in qualche modo, chi è veramente destinato a essere.

Ecco l'annuncio del debutto di Elio su Disney+:

Chi ha realizzato il film

Il film animato, di cui potete leggere la nostra recensione è stato diretto da da Madeline Sharafian (in precedenza autrice del cortometraggio La Tana), Domee Shi (nel team del corto Bao e alla guida di Red) e Adrian Molina (co-sceneggiatore/co-regista di Coco), e prodotto da Mary Alice Drumm (produttrice associata di Coco).

Tra le star coinvolte nella versione originale ci sono Yonas Kibreab nel ruolo di Elio, Zoe Saldana nella parte di zia Olga, Remy Edgerly che interpreta Glordon, Brad Garrett nel ruolo di Lord Grigon, Jameela Jamil in quello dell'ambasciatrice Questa, e Shirley Henderson che dà voce a Ooooo.

Elio: il poster del film in arrivo su Disney+

Nella versione italiana è stato Lucio Corsi, interprete di Volevo essere un duro, a guidare il cast di doppiatori dando la voce all'ambasciatore Tegmen. Tra gli interpreti anche Alessandra Mastronardi (voce di Olga Solís, zia di Elio), Adriano Giannini (voce di Lord Grigon) e Neri Marcorè (voce del Manuale Universale dell'Utente). I piccoli Andrea Fratoni e Alexander Gusev saranno invece il protagonista Elio e l'alieno Glordon, figlio di Lord Grigon.