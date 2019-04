Elia Pietschmann: morto in un incidente stradale l'attore de I delitti del BarLume

Elia Pietschmann è morto a 29 anni per un incidente stradale in Sardegna: l'attore aveva preso parte ad alcune puntate de I delitti del BarLume.

Elia Pietschmann è morto in un incidente stradale nel pomeriggio di Pasquetta: la moto dell'attore è caduta in una scarpata lungo una strada statale sulla costa nord orientale della Sardegna.

Noto al pubblico televisivo per aver preso parte ad alucuni episodi della serie I delitti del BarLume, Elia Pietschmann si trovava sull'isola in compagnia del padre, con cui condivideva la passione per la moto, per una breve vacanza. E' stato proprio il padre che lo seguiva con la sua motocicletta a dare l'allarme, l'attore è stato trasportato con l'elicottero del 118 all'Ospedale di Olbia dove è deceduto nonostante il tentativo dei medici di rianimarlo.

Elia Pietschmann, 29 anni attore toscano, viveva a Roma da qualche anno, aveva partecipato ad alcuni episodi de I delitti del BarLume, la serie tratta dai romanzi di Marco Malvaldi. Nel suo curriculum televisivo troviamo la partecipazione alla serie È arrivata la felicità di Riccardo Milani con Claudio Santamaria e Claudia Pandolfi e alla fiction Pezzi Unici diretta da Cinzia Th Torrini con protagonisti Sergio Castellitto e Giorgio Panariello.

Per il grande schermo Elia Pietschmann aveva recitato nei film Natale a Londra di Volfango De Biasi e Freaks Out, pellicola ambientata durante la seconda Guerra Mondiale che segna il ritorno alla regia di Gabriele Mainetti dopo il successo di Lo chiamavano Jeeg Robot.

La notizia della morte di Elia ha gettato nello sconforto i suoi fan che stanno esprimendo il loro dolore sulla sua pagina Facebook e sui principali social. Al momento la famiglia non ha ancora reso noto dove e quando si terranno i funerali del giovane attore.