Eli Roth, un post di solidarietà agli italiani: "America, guarda cosa accadrà"

Eli Roth, regista di Hostel e The Green Inferno, ha condiviso sui social un messaggio di solidarietà nei confronti degli italiani, in questi giorni in quarantena a causa del Coronavirus.

Eli Roth coperto di sangue in una drammatica immagine di Aftershock

Eli Roth, regista di Hostel e The Green Inferno, ha condiviso sui social un messaggio di solidarietà nei confronti degli italiani, in quarantena a causa del Coronavirus. Per l'esattezza, il cineasta americano ha postato su Instagram, Facebook e Twitter una foto che lo ritrae sul divano di casa con il suo cane, corredata dall'hashtag #iostoacasa (in italiano) e il seguente messaggio: "A tutti i miei amici italiani: sto pensando a tutti voi e guardando i vostri post. Ho tantissimi amici lì che mi mandano video e quello che vedo è terrificante. America - da' un'occhiata e vedi quello che accadrà, questa non è una banale influenza. Io sono in buona salute e non ho sintomi, ma rimango a casa per evitare contatti e rallentare il contagio. Questa sarà la norma per un po' di tempo, fino al momento in cui si potranno fare i test per tutti, rapidamente e a costo zero o quasi. Tenetevi al sicuro, guardate un buon horror e spero che stiate tutti bene." Il cineasta ha poi ribadito su Twitter, con un secondo post, di essere in buona salute, dopo che alcuni fan avevano frainteso l'immagine.

Edwige Fenech ed Eli Roth sul set di Hostel 2

Eli Roth è il secondo, dopo Chris Evans, a commentare sui social l'attuale situazione italiana negli ultimi giorni. Il regista, sceneggiatore e attore è sempre stato affezionato al nostro paese e al nostro cinema, in particolare per quanto riguarda l'horror e i B-movies: in Hostel: Part II ci sono camei di Edwige Fenech, Luc Merenda e Ruggero Deodato, mentre The Green Inferno omaggia Cannibal Holocaust e Cannibal Ferox.

Memorabile, inoltre, il suo ruolo in Bastardi senza gloria dell'amico e collega Quentin Tarantino, dove il suo personaggio a un certo punto deve fingersi italiano e adotta come pseudonimo un altro omaggio cinefilo: il nome del regista Antonio Margheriti. È stato recentemente annunciato che Roth dirigerà un adattamento cinematografico del videogioco Borderlands, ma non ci sono dettagli su quando inizierà la lavorazione del progetto.