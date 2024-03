Faceless Lady, Meta lancia la prima serie originale in VR di Eli Roth

In collaborazione con Meta, Eli Roth, Crypt TV e ShinAwiL lanceranno la serie a episodi in VR dal titolo Faceless Lady il 4 aprile alle 17.00 nel mondo Meta Horizon. La prima serie live action in realtà virtuale conosciuta debutterà in stereoscopico (3D) e sarà composta da sei episodi, con un episodio pubblicato ogni giovedì.

Eli Roth in una scena di Hostel 2

Eli Roth in un comunicato ha dichiarato:"Collaborare con Meta su VR originali è stata un'esperienza incredibile, e non vedo l'ora che i fan si godano l'horror in VR sotto forma di serie con Faceless Lady. Vedere la reazione a Trick VR Treat e Be Mine ha dimostrato quanto gli appassionati del genere abbiano fame per questo medium e come gli utenti VR stiano vivendo l'horror attraverso il visore. Una serie a episodi horror in VR spaventerà gli spettatori in un modo che questo medium non ha mai visto prima".

La serie in VR

Ambientata in Irlanda, Faceless Lady è ispirata alla vera leggenda irlandese del XVII secolo di Lady Margaret Hodnett, che si dice infesti il castello di Belvelly a Cork, seguendo i visitatori attraverso specchi e superfici riflettenti. La serie è stata adattata ai giorni nostri con un tocco sovrannaturale, seguendo tre coppie invitate ad un castello medievale per un weekend di competizione in Irlanda, durante il quale dovranno vincere i giochi di Lady Margaret o perderanno la vita. Gli utenti potranno immergersi in esperienze infestate e contenuti horror premium mentre scoprono i misteri della cabina infestata. Gli episodi sono disponibili anche on demand su Meta Quest TV. In assenza del visore è possibile guardare i primi due episodi sulla pagina Facebook di Crypt TV.

Presentata da Eli Roth, la serie è scritta da Jerome Velinsky e diretta da John William Ross. Tara Lee e Staz Nair sono le protagoniste, insieme a Daisy Jelley, Mei Henri, Ugo Onwughalu, Sophie Rebecca-Jones e Ned Dennehy.