Elf, Will Ferrell e quella scena che lo fece vomitare

Durante le riprese di Elf - Un elfo di nome Buddy, Will Ferrell fu costretto a mangiare delle caramelle assieme ad un piatto di spaghetti. Inizialmente l'attore vomitò e dovette girare nuovamente l'intera scena, dimostrando che era disposto a fare qualunque cosa per ottenere la sequenza giusta per il film.

La scena in cui Buddy mangia diverse caramelle e pasticcini con gli spaghetti fu girata per ben due volte perché Ferrell si sentì male durante la prima take. L'attore in seguito dichiarò di aver rischiato una congestione più volte durante le riprese della pellicola.

Durante la scena della piramide alimentare Ferrell dovette mangiare veramente tutto il cibo che gli vediamo ingurgitare nel film, compresa la bottiglia di Coca Cola; a causa di queste sequenze l'attore soffrì di forti mal di testa e mal di stomaco per via della poderosa assunzione di zuccheri.

Su Rotten Tomatoes, Elf ha un indice di approvazione dell'84% sulla base di 194 recensioni e una valutazione media di 7,05 / 10. Il consenso critico del sito recita: "Un film pieno di allegria natalizia, Elf è una commedia familiare vivace e di buon carattere, e trae grande beneficio dalla performance divertente e affascinante di Will Ferrell".