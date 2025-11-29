Elf, una star rimase delusa da Will Ferrell sul set: “Pensavo fossi divertente, ma sei solo un tizio”

Elf è considerato uno dei grandi classici natalizi del ventunesimo secolo e il successo del film è da attribuire in buona parte alla performance di Will Ferrell che interpreta il protagonista. Nel cast è presente anche un'altra leggenda di Hollywood come James Caan, il quale però rimase particolarmente deluso dal collega.

In passato, James Caan ammise la propria delusione quando conobbe Ferrell sul set del film e gli spiegò il motivo che lo fece rimanere male quando fece la sua conoscenza, secondo quanto riporta lo stesso Ferrell.

James Caan non considerava Will Ferrell divertente

Will Ferrell all'epoca era già un comico famoso ma evidentemente James Caan, che interpretava suo padre nel film, si aspettava un altro tipo di comicità e non nascose la sua delusione

"Mi guardava e diceva: 'Pensavo sarebbe stato divertente, ma sei solo un tizio. Non sei divertente'" raccontò Ferrell in un'intervista "Gli dissi solo: 'Jimmy, è tutta una farsa'".

Primo piano di James Caan

Tuttavia, dopo aver visto il film, James Caan cambiò idea: "Mi disse 'Devo dirtelo: pensavo che tutto quello che facevi durante le riprese fosse troppo esagerato. Ora che lo vedo nel film, è brillante'".

La storia di Elf con Will Ferrell

Il film uscito nel 2003 racconta la storia di Buddy l'Elfo, interpretato da Will Ferrell, un uomo cresciuto al Polo Nord in mezzo agli elfi. Diventato ormai adulto e troppo vecchio per quel tipo di vita decide di trasferirsi a New York per cercare di riallacciare i rapporti con il suo padre biologico, interpretato da James Caan.

Il cast del film era composto anche da altre star come Mary Steenburgen, Daniel Tay, Zooey Deschanel, Ed Asner nel ruolo di Babbo Natale e Bob Newhart nel ruolo di Papà Elf. Anni dopo, Will Ferrell rifiutò di realizzare un sequel del film perché completamente differente rispetto al film originale e nonostante la ricca offerta, Will Ferrell non se la sentì di promuovere un film totalmente differente dal successo precedente.