Elemental: la lingua usata nel film Pixar è stata creata dall'esperto che ha lavorato a Il Trono di Spade

Il film Pixar e la serie Il Trono di Spade hanno in comune l'esperto in grado di costruire linguaggi totalmente nuovi.

Il film Pixar Elemental ha qualcosa in comune con il mondo della serie Il Trono di spade: a occuparsi della lingua inventata per il film è stato infatti David J. Peterson. Lo studioso è stato in passato autore dei linguaggi utilizzati dai Dothraki e dell'alto valyriano negli show tratti dai romanzi scritti da George R.R. Martin.

Una creazione totalmente nuova

Peterson, oltre ad aver lavorato per Il trono di spade, prima di Elemental ha lavorato in occasione di film come Raya e l'ultimo drago e Dune.

Nel film Pixar i personaggi legati al fuoco hanno un proprio linguaggio ispirato ai suoni dell'elemento naturale e che è stato usato dalla famiglia di Ember.

Il regista Peter Sohn aveva raccontato: "Quando abbiamo iniziato ad aggiungere gli effetti sonori legati al fuoco ai personaggi, non sembrava come una performance. Per questo motivo si è deciso di ideare un linguaggio basato su quello che conoscevamo del fuoco".

Nel film si vedranno i genitori di Ember che non vogliono che la figlia frequenti qualcuno legato a un altro elemento, come il suo nuovo amico. La separazione tra i vari gruppi è stata quindi rappresentata in modo ancora più chiaro ed evidente grazie al modo in cui i personaggi parlano tra loro.

I dettagli del film

Elemental: una scena

La versione italiana può contare sulle voci Valentina Romani nel ruolo di Ember, una brillante ragazza di fuoco sulla ventina con un grande senso dell'umorismo che ama la sua famiglia ma che a volte si infiamma facilmente; Stefano De Martino nel ruolo di Wade, un attento ed empatico ventenne di acqua che non ha paura di mostrare le proprie emozioni, che sono difficili da non notare; Serra Yilmaz nel ruolo della mamma di Ember, Cinder; e Hal Yamanouchi nel ruolo del padre di Ember prossimo alla pensione, Bernie.

Elemental è diretto da Peter Sohn e prodotto da Denise Ream, mentre Pete Docter è il produttore esecutivo. La sceneggiatura è di John Hoberg & Kat Likkel e Brenda Hsueh, con un soggetto di Sohn, Hoberg & Likkel e Hsueh. La colonna sonora originale del film è stata composta e diretta da Thomas Newman.

Elemental debutterà il 21 giugno nelle sale italiane insieme al nuovo cortometraggio Pixar L'Appuntamento di Carl.