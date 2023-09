Elemental è la premiere più vista del 2023 su Disney+, 26,4 milioni di visualizzazioni nei primi 5 giorni

Elemental, nuovo lungometraggio originale Disney e Pixar, è finalmente arrivato sulla piattaforma di streaming e ha segnato un record di visualizzazioni. Il film diretto da Peter Sohn ha infatti rappresentato la premiere più vista del 2023 du Disney+ collezionando ben 26,4 milioni di visualizzazioni nei primi cinque giorni dal debutto in streaming.

Un risultato sensazionale se consideriamo le recensioni miste che critica e pubblico avevano dato al film dopo la presentazione al Festival di Cannes e l'uscita nelle sale.

Ambientato a Element City, dove gli elementi - Fuoco, Acqua, Terra e Aria - vivono insieme, il lungometraggio originale introduce Ember, la cui amicizia con un ragazzo di nome Wade, divertente e sdolcinato, mette alla prova le sue convinzioni sul mondo in cui vivono.

Elemental, il presidente della Pixar commenta la 'rinascita' ai box office: "Sta generando profitti"

L'universo di Elemental si espanderà?

A quanto pare Disney sarebbe ugualmente soddisfatta dagli incassi (480 milioni di dollari a livello globale) da aver già messo in cantiere una serie TV e un sequel.

"Ho sentito che vogliono trasformare Elemental in una serie per Disney+ e che stanno anche pensando a un seguito del film" ha dichiarato il box office expert Jeff Bock ai microfoni di The Town with Matthew Belloni. Elemental è stato particolarmente apprezzato in Corea e ha ottenuto buoni risultati anche in Cina, Messico, Francia e Australia.