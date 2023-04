Elemental: la descrizione dei 20 minuti del film Pixar presentati in anteprima al CinemaCon

Elemental è stato presentato dalla Disney all'evento CinemaCon, durante il quale sono stati proiettati 20 minuti in anteprima. Il film Pixar è stato diretto da Peter Sohn ed è ambientato a Element City, dove Fuoco, Acqua, Terra e Aria vivono insieme.

La descrizione delle scene presentate in anteprima

Il lungometraggio animato racconterà la storia di Ember (Leah Lewis), una giovane donna determinata e intelligente la cui amicizia con il divertente e istintivo Wade (Mamoudou Athie) mette alla prova tutto ciò in cui crede per quanto riguarda il mondo in cui vivono.

Nella clip di Elemental presentata al CinemaCon la coppia Bernie e Cinder, immigrata e fatta di fuoco, ha una dura accoglienza a Elemental City, dove inizia la propria vita con la piccola Ember, cercando di entrare in connessione ed evitare l'aqua. A Elemental City arrivano inoltre altre creature legate al Fuoco, alla Terra e all'Aria, dove i due personaggi legati al fuoco hanno più di una difficoltà nel farsi capire prima che i loro passaporti vengano timbrati. La coppia apre poi un negozio e cresce la figlia Ember. Quando arrivano le creature di acqua c'è un cartello nel negozio che dice 'Se lo bagni lo compri'. Un ponte divide poi il quartiere del Fuoco dal resto della città, che Ember sostiene non sia ospitale nei confronti di chi è legato al fuoco perché gli "Elementi non si mescolano'.

Le cose non vanno come sperato ed Ember perde il controllo, causando un allagamento nel negozio che porta un ispettore a minacciare delle sanzioni per il punto vendita. Questo porta Ember a viaggiare con destinazione Element City inseguendo l'ispettore. Mentre è in metropolitana Ember cerca di non bruciare gli altri passeggeri e c'è poi un confronto di fronte al Municipio.

Elemental sarà il film di chiusura del Festival di Cannes e arriverà poi nelle sale americane il 16 giugno.

Elemental: cosa ci aspettiamo dal nuovo film Pixar

I protagonisti della versione italiana

Nella versione italiana del film, prestano le proprie voci Valentina Romani nel ruolo di Ember, una brillante ragazza di fuoco sulla ventina con un grande senso dell'umorismo che ama la sua famiglia ma che a volte si infiamma facilmente; Stefano De Martino nel ruolo di Wade, un attento ed empatico ventenne di acqua che non ha paura di mostrare le proprie emozioni, che sono difficili da non notare; Serra Yilmaz nel ruolo della mamma di Ember, Cinder; e Hal Yamanouchi nel ruolo del padre di Ember prossimo alla pensione, Bernie. Stefano De Martino è Wade Ripple, un empatico ragazzo di acqua sulla ventina che non ha paura di mostrare le proprie emozioni: infatti, è difficile non notarle. Wade è dotato di un grande spirito d'osservazione ed è bravissimo ad ascoltare: trabocca letteralmente di compassione per gli altri. Ha un rapporto molto stretto con la sua famiglia, un vivace gruppo di individui insolitamente emotivi alla ricerca di opportunità per condividere le proprie emozioni.

Elemental è diretto da Peter Sohn e prodotto da Denise Ream, mentre Pete Docter è il produttore esecutivo. La sceneggiatura è di John Hoberg & Kat Likkel e Brenda Hsueh, con un soggetto di Sohn, Hoberg & Likkel e Hsueh. La colonna sonora originale del film è stata composta e diretta da Thomas Newman.

Elemental arriverà il 21 giugno nelle sale italiane insieme al nuovo cortometraggio Pixar L'Appuntamento di Carl.