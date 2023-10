Elemental: come cambieranno i film Pixar dopo la pellicola

In un'intervista al The New York Times, Pete Docter, direttore creativo della Pixar, ha spiegato come cambieranno i film dello studio dopo l'uscita di Elemental**, l'ultimo lungometraggio realizzato dalla casa di produzione. Il cambio di rotta riguarda il desiderio di maggior contatto con il pubblico e un ritorno alle origini.

"Ho sempre sentito che Elemental avrebbe parlato a molte persone, e sono molto felice che sia successo. Ma abbiamo anche rivisto i progetti a cui stiamo lavorando ora. Quali sono i tipi di film che vogliamo fare? Penso davvero di voler raddoppiare gli elementi che ci hanno permesso di parlare al pubblico all'inizio", ha detto Docter.

Elemental, la recensione: la Pixar ci racconta l'amore impossibile tra acqua e fuoco

Elemental: un frame del film

Elemental

L'ultimo lungometraggio prodotto dalla Pixar è Elemental. Nonostante i risultati non entusiasmanti al debutto nelle sale, Elemental nel tempo ha icassato bene ed è stata la premiere più vista su Disney+ nel 2023. La storia, ambientata a Element City, ha come protagonista la giovane Ember, una brillante ragazza di fuoco sulla ventina con un grande senso dell'umorismo che ama la sua famiglia ma che a volte si infiamma facilmente. Ember stringe inaspettatamente amicizia con Wade e il loro legame metterà alla prova tutto ciò in cui crede. Secondo alcune indiscrezioni, la Pixar avrebbe intenzione di ampliare l'universo narrativo di Elemental, ma è ancora incerto. Il film è disponibile sulla piattaforma Disney+.