El Camino: Il film di Breaking Bad, Aaron Paul e i membri del cast leggono le reazioni al trailer

El Camino: Il film di Breaking Bad sta per arrivare su Netflix e il protagonista Aaron Paul, e alcuni membri del cast, hanno letto i commenti pubblicati online dai fan.

El Camino, Il Film di Breaking Bad, arriverà l'11 novembre su Netflix e Aaron Paul, interprete di Jesse Pinkman, e gli altri membri del cast commentano le reazioni dei fan al trailer in un esilarante video.

Nel filmato condiviso online da Netflix gli interpreti dell'atteso film ideato e diretto da Vince Gilligan leggono i commenti che i fan hanno scritto online dopo la visione del trailer di El Camino: Il film di Breaking Bad.

Le persone non hanno esitato a esprimere il proprio entusiasmo nei confronti del film sequel che continuerà la storia di Jesse Pinkman.

Aaron Paul ha "pescato" il messaggio di un fan di Breaking Bad che ha ammesso pubblicamente di essere più eccitato nei confronti del debutto del film rispetto a ogni altro evento in arrivo nella sua vita, nonostante si stia per sposare a giorni. Molti degli spettatori hanno spiegato che il braccio destro di Walter White li ha conquistati e hanno sempre sperato che abbia avuto un lieto fine e trovato pace e amore, situazione piuttosto difficile nel mondo creato da Vince Gilligan.

Aaron Paul ha colto l'occasione anche per fare gli auguri a un fan e il cast si è divertito moltissimo nel leggere i commenti di chi si sintonizzerà sulla piattaforma di streaming tra pochi giorni.

El Camino: A Breaking Bad Movie tornerà a raccontare la storia di Jesse Pinkman (Aaron Paul) all'indomani della fuga da una gang di neonazisti, fuga mostrata nel finale di Breaking Bad. Finalmente libero, Jesse dovrà fare i conti col proprio passato per costruirsi un futuro. Confermato il ritorno di Skinny Pete (Charles Baker) e Badger (Matt L. Jones), nel film scritto e diretto da Vince Gilligan.