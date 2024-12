Eiichiro Oda fa visita al set di One Piece 2 e risponde alle domande di Iñaki Godoy in un nuovo video

One Piece 2 arriverà prossimamente in streaming su Netflix e un nuovo video regala qualche momento dell'incontro tra Eiichiro Oda, che ha creato il popolare manga, e l'attore Iñaki Godoy, interprete di Monkey D. Luffy.

Nel filmato condiviso online si scopre che il giovane protagonista dello show live-action sta imparando il giapponese e ha potuto mettersi alla prova conversando con l'artista.

Il video dell'incontro sul set di One Piece 2

Eiichiro Oda ha infatti fatto visita al set della seconda stagione di One Piece durante le riprese che sono in corso a Città del Capo, in Sud Africa. Il creatore dell'universo adattato per il piccolo schermo e dei personaggi ha potuto vedere le scenografie, gli oggetti di scena, i costumi e tutto il lavoro compiuto dal team al lavoro sulla produzione delle puntate inedite, lodando poi il lavoro compiuto dagli attori.

Iñaki Godoy ha quindi parlato della storia che verrà proposta, ricca di scene d'azioni, sorprese e pericoli per Luffy e i suoi amici.

Il giovane attore ha inoltre chiesto come Oda ha ideato il suo personaggio, scoprendo perché l'autore pensa che il pubblico si sia affezionato così tanto alle avventure che ha ideato, già approdate in precedenza sugli schermi in versione animata.

Ecco il video:

Il cast della seconda stagione

La seconda stagione della serie live-action One Piece sarà ancora una volta interpretata da Iñaki Godoy nel ruolo di Monkey D. Luffy, Mackenyu in quello di Roronoa Zoro, Emily Rudd nei panni di Nami, Jacob Romero Gibson che sarà Usopp e Taz Skylar nel ruolo di Sanji.

La serie è stata ideata dagli sceneggiatori e produttori esecutivi Steven Maeda (The X-Files) e Matt Owens (Agents of S.H.I.E.L.D.), mentre Owens e Joe Tracz saranno gli showrunner della seconda stagione.