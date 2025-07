Effetto Superman: Krypto incoraggia le adozioni di cani, l'interesse ha raggiunto numeri vertiginosi

La scelta di inserire il cane Krypto in Superman non è piaciuta a tutti ma ha avuto un sicuro beneficio: ha fatto aumentare l'interesse per l'adozione di cani, soprattutto per quelli che somigliano all'amico a quattro zampe del protagonista

Krypto il supercane già amatissimo dai lettori dei fumetti, è apparso per la prima volta in un film live action proprio grazie al Superman di James Gunn, attualmente nelle sale. Tormento e indispensabile compagno per il supereroe interpetato da David Corenswet, il piccolo cane bianco non è stato ben addestrato nè bene accolto da una parte del pubblico, ma di certo ha giovato alla causa canina, anche al di fuori dello schermo.

Oltre Superman: Krypto sta salvando centinaia di cani abbandonati

Superman: il super cane Krypto

L'app Woofz, conosciuta da chiunque sia in cerca di consigli per addestrare il proprio cane, ha rilevato che, da quando Superman è arrivato al cinema, le ricerche su Google di "come adottare un cane" sono cresciute del 513%. Dopo il primo weekend di uscita del film, anche una ricerca più specifica come "adottare un cane abbandonato" segnava un incremento del 163%.

Impennata di ricerche anche per "come adottare un cucciolo" - +31% - e "come adottare uno schnauzer", richiesta che ha fatto segnare un deciso +299%. Nonostante Krypto, infatti, è interamente realizzato in CGI, è stato "modellato" su un cane realmente esistente, che è un incrocio tra un terrier e uno schnauzer.

Il "vero" Krypto è il cane di James Gunn

Krypto il supercane è un personaggio dei fumetti DC Comics apparso per la prima volta nel 1955. Nato sull'onda del successo della fantascienza in TV, ha una storia toccante alle spalle: scelto da Jor-El su Krypton come compagnia per il figlio Kal-El, viene utilizzato come cavia per il razzo che avrebbe salvato il futuro Superman dalla distruzione del pianeta.

Rimasto a vagare nello spazio sulla sua navicella, Krypto riuscirà a raggiungere il pianeta Terra solo dopo diversi anni dall'arrivo del suo padroncino, che riuscirà finalmente a trovare grazie al suo super fiuto.

Vi abbiamo già detto che il supercane del film è stato realizzato in CGI ma a fare da modello è stato un animale molto speciale: si tratta di Ozu, il meticcio di James Gunn. La sua storia è particolare: è stato adottato dal regista proprio durante la scrittura di Superman. Trovando discrete difficoltà nell'addestrarlo, Gunn ha raccontato di essersi chiesto a un certo punto quanto la loro convivenza sarebbe peggiorata se Ozu avesse avuto dei superpoteri. Ed è nata così l'idea di inserire anche Krypto nella storia.

L'impegno di Warner Bros. per gli animali domestici

Come parte della campagna di promozione di Superman, negli Stati Uniti la Warner Bros. ha collaborato con la Best Friends Animal Society. Dall'1 al 10 luglio 2025 la major ha coperto le spese di adozione degli animali domestici e ha stimato che, in quei dieci giorni, in tutta la nazione, hanno trovato una nuova casa ben 454 animali.

A fronte di questa nuova ondata di sensibilizzazione verso la causa, però, il CEO di Woofz, Natalia Shahmetova, ci ha tenuto a ricordare: "L'adozione è un impegno concreto. L'entusiasmo svanirà, ma il vostro cane rimarrà, quindi assicuratevi di essere pronti a dedicargli il tempo, le cure e le regole di cui ha bisogno e che merita".