Edward mani di forbice: Tom Cruise rifiutò il ruolo per le troppe domande senza risposta

Tom Cruise rifiutò il ruolo da protagonista di Edward mani di forbice perché non riusciva ad ottenere risposta ad alcune domande sul personaggio principale del film ci Tim Burton che alla fine è stato interpretato da Johnny Depp.

Johnny Depp nel film 'Edward mani di forbice'

A 30 anni di distanza dalla sua uscita al cinema, si torna a parlare di Edward mani di forbice, uno dei film più amati tra quelli diretti da Tim Burton. Come avviene ogni anno nel mese di Halloween, l'opera in questione torna ad essere un cult da rivedere per vivere nuovamente le atmosfere tipiche della filmografia del regista americano. Quello che forse però non tutti sanno è che per il ruolo da protagonista, prima ancora che questo venisse affidato a Johnny Depp, si era pensato ad altri attori molto famosi, soprattutto a Tom Cruise.

Come riportato da Dazed Digital, anche Robert Downey Jr., Jim Carrey e Tom Hanks sarebbero potuti essere al centro del progetto, ma solo l'attore di Top Gun sembrava davvero vicino ad ottenere la parte. Caroline Thompson, che ha scritto la sceneggiatura ed ha prodotto Edward mani di forbice, ha dichiarato che Cruise era davvero interessato al ruolo principale, ma alla fine si è autoescluso.

"Cruise voleva sapere come Edward andava in bagno", ha detto Thompson. "Stava facendo quel tipo di domande sul personaggio che non possono essere fatte! La delicatezza della storia non aveva niente a che fare con il rispondere a domande del tipo 'Come va in bagno?' o 'Come ha fatto a vivere senza mangiare per tutti quegli anni?'. Tom Cruise non era disposto a far parte del film senza che queste domande ricevessero risposta".

Caroline Thompson ha poi ricordato con affetto come la storia da lei scritta si sia formata, sottolineando il fatto che basò i personaggi su persone che lei stessa conosceva nella realtà. Ha detto inoltre che Burton le aveva dato la sua idea per Edward, e che lei ha rimpolpato la prima bozza del racconto in poche settimane. Dopo aver incontrato Burton e aver dato il suo contributo al personaggio, a Depp è stato offerto il ruolo principale insieme a Winona Ryder.