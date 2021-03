Edie Falco sarà Hillary Clinton in Impeachment: American Crime Story

Il premio Golden Globe ed Emmy-winning Edie Falco affiancherà Sarah Paulson nella nuova stagione di American Crime Story, Impeachment: American Crime Story. Secondo Collider, la Falco interpreterà l'ex First Lady e Segretario di Stato Hillary Clinton.

Il nuovo capitolo della serie antologica di Ryan Murphy sarà dedicato allo scandalo sessuale che coinvolse l'allora Presidente Bill Clinton e la stagista Monica Lewinsky. A interpretare Bill Clinton sarà l'inglese Clive Owen mentre Sarah Paulson sarà Linda Tripp, che ha avuto un ruolo chiave nella vicenda visto che registrò segretamente le telefonate in cui l'amica Monica Lewinsky parlava della relazione con il Presidente Clinton.

La terza stagione di American Crime Story, show prodotto per FX da Ryan Murphy, è tratta dal libro A Vast Conspiracy: The Real Story of the Sex Scandal That Nearly Brought Down a President scritto da Jeffrey Toobin nel 1999, la sceneggiatura è firmata da Sarah Burgess. La stessa Lewinsky è coinvolta come produttrice esecutiva dello show che vede Clive Owen nei panni di Bill Clinton e Beanie Feldstein nel ruolo della stagista che ha avuto una relazione extra coniugale con il Presidente degli Stati Uniti, situazione che ha portato all'impeachment. Tra gli interpreti di Impeachment anche Annaleigh Ashford nella parte di Paula Jones, che aveva già accusato Clinton di molestie sessuali alla fine degli anni Novanta.

Questo progetto, per Edie Falco, segna il ritorno sul piccolo schermo a quasi un anno dalla cancellazione del crime drama CBS Tommy. La Falco ha recitato ne I Soprano e Nurse Jackie vincendo due Golden Globe e un Emmy. Prossimamente vedremo l'attrice nel sequel di Avatar diretti da James Cameron.