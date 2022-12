Edge of Tomorrow, Emily Blunt: "Tom Cruise mi disse di smetterla di fare la femminuccia"

A quanto pare, Tom Cruise dette un consiglio piuttosto peculiare a Emily Blunt sul set di Edge of Tomorrow, il loro celebre film d'azione del 2014. L'attrice ha parlato delle riprese della suddetta pellicola durante l'ultimo episodio del podcast chiamato "Smartless", in compagnia di Jason Bateman, Will Arnett e Sean Hayes.

Edge of Tomorrow - Senza domani: Tom Cruise ed Emily Blunt in una scena action del film

Le star hanno parlato dei momenti salienti della carriera della Blunt, per poi soffermarsi su Edge of Tomorrow - Senza domani. Emily ha parlato della sua esperienza sul set, rivelando che gli abiti di metallo che lei e Tom sfoggiano durante le sequenze del film erano dannatamente pesanti e difficili da indossare.

L'attrice ha ammesso che stava andando fuori di testa: "Dovevamo indossare queste tute enormi che credo sarebbero state fantastiche se le avessimo realizzate in CGI, ma volevamo che sembrassero reali. La parola 'reali' sembra figa ma in realtà non c'era proprio niente di 'figo' in questi abiti."

Edge of Tomorrow - Senza domani: un primo piano di Tom Cruise

"Erano così pesanti che la prima volta che l'ho indossata ho iniziato a piangere e Cruise non sapeva cosa fare", ha concluso Emily Blunt. "Gli dissi: 'Mi sento un po' nel panico per le riprese'. Lui mi fissò a lungo, senza sapere cosa fare, e poi mi disse: 'Dai, smettila di fare la femminuccia, ok?'".