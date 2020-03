Edge of Tomorrow: Emily Blunt spera che venga realizzato il sequel

Emily Blunt è tornata a parlare del potenziale sequel di Edge of Tomorrow, sottolineando che spera nel via libera alla produzione.

Emily Blunt è tornata a parlare di Edge of Tomorrow, sottolineando che spera venga realizzato l'annunciato sequel del film campione di incassi nel 2014.

Il progetto è stato a lungo rimandato, tuttavia l'attrice sembra non aver perso la speranza.

In un'intervista rilasciata a IndieWire, Emily Blunt ha ora dichiarato: "Penso ci sia un'idea, che Doug Liman sostiene sia grandiosa. E dice che questo tizio è arrivato e ha risolto la situazione. Non so se i vari elementi andranno al loro posto permettendoci di realizzarlo. Non lo so, spero che ci riescano".

L'attrice, prossimamente nei cinema con A Quiet Place 2, ha aggiunto: "Ho adorato il primo film. Mi ha distrutto il fisico, ma serei disposta a girarlo di nuovo pur di lavorare con questi ragazzi che adoro. Vedremo quello che accadrà".

Il film mostrava Tom Cruise nel ruolo di un membro dell'esercito che si ritrova coinvolto in una guerra tra gli esseri umani e un gruppo di alieni, rimanendo bloccato nello stesso giorno che si conclude ogni volta con la sua morte. Il reset temporale permette però all'umanità di avere un'altra chance di vittoria.

La sceneggiatura del sequel dovrebbe essere stata scritta da Matthew Robinson.