Edge of Tomorrow 2, Emily Blunt: "Lo script per ora è molto promettente"

L'attrice Emily Blunt è tornata a parlare di Edge of Tomorrow 2, svelando che ha potuto leggere la prima versione dello script.

Edge of Tomorrow 2 è ormai da tempo in fase di sviluppo ed Emily Blunt ha ora rivelato di aver letto la prima versione dello script del progetto.

L'attrice è tornata quindi a parlare del progetto sviluppato da Doug Liman che ne aveva persino condiviso il possibile titolo nel 2107.

Il filmmaker, intervistato da Collider, aveva infatti dichiarato: "Abbiamo una storia fantastica! La trovo incredibile! Persino migliore rispetto al primo film e, ovviamente, io avevo amato quel lungometraggio. Sarà intitolato Live Die Repeat and Repeat".

Emily Blunt ha ora spiegato parlando della sceneggiatura scritta per il sequel di Edge of Tomorrow - Senza domani: "Sì, è davvero promettente e davvero, davvero cool".

I fan dovranno però attendere ulteriormente: "Semplicemente non so quando tutto andrà al proprio a posto, capite? Tra tutti i nostri impegni dovrebbe essere semplicemente prendere il via al momento giusto".

Emily Blunt ha però ribadito sicura: "Ma si sta lavorando a qualcosa, sicuramente, è un'idea davvero grandiosa".

Il film mostrava Tom Cruise nel ruolo di un membro dell'esercito che si ritrova coinvolto in una guerra tra gli esseri umani e un gruppo di alieni, rimanendo bloccato nello stesso giorno che si conclude ogni volta con la sua morte. Il reset temporale permette però all'umanità di avere un'altra chance di vittoria.