Eden: primo sguardo al survival thriller di Ron Howard con Jude Law, Ana De Armas e Sydney Sweeney

Il paradiso di Ron Howard è decisamente meno piacevole di quanto previsto, come anticipano i primi trailer di Eden, interpretato da un supercast che comprende le star Jude Law, Ana De Armas, Vanessa Kirby e Sydney Sweeney. Al teaser diffuso un mese fa si aggiunge ora un trailer in lingua tedesca, mentre il survival thriller attende ora distribuzione domestica. In Italia il film sarà distribuito prossimamente da 01 Distribution.

Come anticipato, Eden esplora un vero crimine noto come The Galapagos Affair, in cui sette tedeschi e austriaci si trasferirono nella piccola e remota isola di Floreana, nell'arcipelago delle Galapagos in Ecuador, nell'Oceano Pacifico, negli anni '30. Gli eventi successivi causarono la morte di due persone e la scomparsa di altri due, dando vita a una vicenda sconcertante in un ambiente così lussureggiante e idilliaco.

Amore e morte nelle Galapagos

A occuparsi del caso, nel 2013, è stato un documentario con le voci di Cate Blanchett e Diane Kruger che sollevò ulteriori domande sugli espatriati europei che furono tra i primi a popolare l'isola di Floreana. Come rivela la nostra recensione di Eden, il survival thriller di Ron Howard espanderà ulteriormente le riflessioni seguendo le vicende dei personaggi interpretati da Jude Law, Ana de Armas, Vanessa Kirby, Sydney Sweeney e Daniel Brühl.

Sceneggiato da Noah Pink, Eden segue un gruppo di espatriati tedeschi e austriaci che fuggono nella remota isola di Floreana in cerca di solitudine per ridare un senso alle loro esistenze solo per trovarsi di fronte a difficoltà estreme, vicini ostili finché la situazione non precipita arrivando alla tragedia.

Nel film, Ana De Armas interpreta la baronessa von Wagner-Bousquet, personaggio realmente esistito, mentre Sydney Sweeney dà vita a Margret Wittmer, come mostrano il teaser e il trailer tedesco.