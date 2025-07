Eddington, Ari Aster sul nudo full frontal di Joaquin Phoenix: "Se ce l'hai perché non ostentarlo?"

Eddington è uscito nelle sale americane e in alcuni paesi del mondo lo scorso 18 luglio, ma purtroppo il film di Ari Aster non sta registrando grandi numeri al box-office, pur avendo nel suo cast stelle del calibro di Joaquin Phoenix, Pedro Pascal e Emma Stone.

Tuttavia, il film si è fatto notare anche per la scena di nudo frontale fornita da Phoenix all'interno della narrazione, con il regista ha elogiato la "virilità" dell'attore Premio Oscar: "Se ce l'hai, puoi anche sfoggiarlo", ha detto il regista del suo protagonista.

La sinossi ufficiale di Eddington descrive così la storia: "Nel maggio 2020, una situazione di stallo tra lo sceriffo e il sindaco di una piccola cittadina scatena una pericolosa escalation che trasforma i vicini in nemici nella comunità di Eddington, nel New Mexico".

Eddington: Joaquin Phoenix e Pedro Pascal discutono in mezzo alla strada

Eddington, una battaglia ideologica tra personaggi ridicoli

In una recente intervista a Variety, Aster ha provato a riassumere la poetica dietro Eddington e l'obbiettivo di questa desolante satira politica: "Quello che vedrete nel film è che ho una certa frustrazione verso un lato di questa battaglia ideologica, ma sono terrorizzato dall'altro lato. E parte della mia frustrazione nei confronti della prima parte è che non riesce a far fronte alla minaccia dell'altra", ha detto.

"Questo film parla di un gruppo di persone che si trovano nella stessa situazione, sono tutti noiosi e si affrontano. Ma sono tutti soggetti alle stesse forze e allo stesso grande potere che sta lavorando su di loro".

Ari Aster torna a collaborare con A24 per il suo quarto progetto con la casa di produzione, dopo il grande successo di Hereditary - Le radici del male e Midsommar e il più divisivo Beau ha paura. Il film è prodotto dallo stesso Aster insieme a Lars Knudsen e Ann Ruark. Presentato in anteprima al Festival di Cannes 2025, dove ha gareggiato per la Palma d'Oro, Eddington arriverà nelle sale cinematografiche il 17 ottobre 2025.