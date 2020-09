Eddie Redmayne: "Gli attacchi a J.K. Rowling? Disgustosi come gli abusi contro i trans"

Eddie Redmayne torna a commentare le dichiarazioni di J.K. Rowling che hanno fatto finire la scrittrice inglese nell'occhio del ciclone bollando gli attacchi nei suoi confronti come disgustosi quanto gli abusi quotidiani perpetrati contro i trans.

Eddie Redmayne è attualmente impegnato sul set di Animali Fantastici 3. Come i colleghi Daniel Radcliffe ed Emma Watson, ha preso le distanze dalle dichiarazioni transfobiche di J.K. Rowling, ma al tempo stesso ha condannato duramente la campagna di odio contro la scrittrice sollevata sui social media.

Redmayne ha confessato al Daily Mail di non condividere le posizioni della Rowling, specificando di avere "molti amici e colleghi trans i cui diritti civili sono messi in discussione quotidianamente e che sono vittima di continue discriminazioni". Al tempo stesso l'attore si è dissociato dagli insulti piovuti sulla Rowling confessando di averle scritto un messaggio privato per esprimerle la sua solidarietà:

"Trovo disgustosi gli attacchi alla sua persona come sono disgustosi gli abusi contro i trans, on line e nel mondo. Tutto questo è devastante".

Prima di fare ritorno sul set londinese di Animali fantastici 3, Eddie Redmayne ha svelato di essersi concentrato sui suoi figli, iris di 4 anni, e Luke di 2 anni trascorrendo tutto il tempo libero insieme a loro:

"Essere tornato sul set è incredibilmente strano. Stiamo lavorando in sicurezza adesso, veniamo testati varie volte a settimana, indossiamo mascherine durante le prove, siamo in una bolla. Siamo molto prudenti".

Animali fantastici 3 dovrebbe approdare nei cinema il 12 novembre 2021. A partire dal 16 ottobre, però, ritroveremo Eddie Redmayne su Netflix nel film di Aaron Sorkin Il processo ai Chicago 7, dove interpreta l'attivista per i diritti civili e scrittore Tom Hayden.