Ed Harris: "Ho rifiutato una parte in Full Metal Jacket, sono stato uno stupido!"

Ed Harris, uno degli interpreti di Westworld, ha rivelato in un'intervista rilasciata al Los Angeles Times di avere solo un rimpianto nella sua carriera. L'attore ha infatti raccontato: "Un giorno mi ha chiamato Stanley Kubrick per chiedermi di interpretare il sergente in Full Metal Jacket e ho detto di no".

Harris ha proseguito: "R. Lee Ermey è stato grandioso nella parte e ha fatto un lavoro migliore rispetto a quello che avrei fatto io se avessi accettato. Ma mi fa sempre riflettere: 'A cosa stavo pensando?'. Forse avevo bevuto troppe birre quella sera. E' stato stupido".

L'attore non avrebbe sicuramente potuto immaginare che il personaggio che gli era stato offerto sarebbe diventato iconico nel mondo del cinema e solo in un secondo momento si è reso conto dell'errore commesso.